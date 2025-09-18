Θορυβημένη παρουσιάζεται η Κυβέρνηση για την πρόθεση του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ να εγκρίνουν σε δύο δόσεις τα νομοθετήματα για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Πριν από τέλος του χρόνου προτίθενται να ψηφίσουν την αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500, την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15%, την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5%.

Τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τα οποία έχουν προστεθεί στη μεταρρύθμιση ως αντιστάθμισμα των φοροεκπτώσεων που παραχωρούνται, επιδιώκεται να συζητηθούν τους πρώτους μήνες του 2026.

Κάτι με το οποίο διαφωνεί η Κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί όπως η φορολογική μεταρρύθμιση εγκριθεί στο σύνολό της μέσα στον Δεκέμβριο.

Πάντως, αρμόδια πηγή, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει το νομοθετικό πακέτο της μεταρρύθμισης στο σύνολό του, το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2026, είναι εφικτό το Τμήμα Φορολογίας να επιβάλει τις απαιτούμενες φορολογίες για το φορολογικό έτος 2025.

Έτσι και αλλιώς, η επιβολή κάποιων φόρων, όπως είναι για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος, γίνεραι μετά το τέλος Μαρτίου. Όπως μας λέχθηκε, το αρμόδιο τμήμα θα είναι νομικά καλυμμένο αν όλες οι νομοθεσίες εγκριθούν αρχές του 2026 και οι φορολογίες να επιβληθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Οι τροποποιήσεις

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», κάποια από τα ζητήματα που θέτουν ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, είτε έχουν επιλυθεί, είτε έχουν αφαιρεθεί, είτε έχουν βελτιωθεί στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους επηρεαζόμενους. Οι επίμαχες πρόνοιες για τις οποίες έχουν επιφυλάξεις τα τρία κόμματα και για τις οποίες προωθούνται αλλαγές είναι οι εξής:

– Καθορισμός μισθών εταιρικών στελεχών από τον Έφορο Φορολογίας για σκοπούς φορολόγησης. Για το συγκεκριμένο θέμα, το 2028 θα εφαρμοστεί συγκεκριμένος μηχανισμός. Ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε πως για τα φορολογικά έτη 2026-2027 οι απολαβές των εταιρικών στελεχών δεν θα είναι κατώτερες του ψηλότερου ποσού των απολαβών κατά το 2024 και των ασφαλιστέων αποδοχών που ίσχυαν το φορολογικό έτος.

– Για τη φορολόγηση του κέρδους πώλησης μετοχών εταιρειών, με ακίνητη ιδιοκτησία, ενταγμένων στη νέα αγορά του ΧΑΚ, η συγκεκριμένη πρόνοια έγινε αποδεκτή κατά τις συζητήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς.

– Για τη σφράγιση των υποστατικών επιχειρήσεων λόγω της μη έκδοσης αποδείξεων και φορολογικών οφειλών, έχουν περιληφθεί επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες. Συγκεκριμένα, η σφράγιση (αναστολή λειτουργίας) θα γίνεται μετά από διάταγμα του δικαστηρίου και παράλληλα θα εισαχθούν επιπρόσθετες πρόνοιες στα νομοσχέδια για τρεις γραπτές προειδοποιήσεις, με τουλάχιστον 10 ημέρες περιθώριο ανά προειδοποίηση, για συμμόρφωση του παραβάτη, προτού εκδοθεί δικαστικό διάταγμα.

– Η φορολόγηση των χαριστικών αποζημιώσεων (bonus) που παραχωρούνται στα πλαίσια σχεδίων εθελούσιας εξόδου θα γίνεται με 20%, ενώ οι πρώτες €20 χιλ. θα είναι αφορολόγητες, σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Κατά τις διαβουλεύσεις συμφωνήθηκε ότι δεν θα φορολογούνται οι πρώτες €100 χιλ. της αποζημίωσης.

– Για τη συγκεκαλυμμένη διανομή μερίσματος έγινε αποδεκτή η εισήγηση για φορολόγηση 10%.

– Για τη μεταβατική περίοδο κατάργησης της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και μείωση του συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί των μερισμάτων, από 17% σε 5%, η αρμόδια αρχή ενημέρωσε τους επηρεαζόμενους πως με την πλήρη κατάργηση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα θα καταβληθούν λιγότεροι φόροι και ουσιαστικά θα θεωρείται αναδρομική κατάργηση φορολογιών, γεγονός που θα αποτελεί κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά.

– Για τη δέσμευση μετοχών για φορολογικές οφειλές, θα ισχύει ότι εφαρμόζεται με τη δέσμευση ακίνητης ιδιοκτησίας. Έχει συμφωνηθεί με τους φορείς πως το μέτρο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οφειλές στον Φόρο πέραν των €100 χιλ.

– Θέμα τέθηκε και για την επέκταση του καθεστώτος non-domicile. Σήμερα, πρόσωπο που δεν έχει κατοικία καταγωγής της Κύπρου διατηρεί το συγκεκριμένο καθεστώς για 17 χρόνια όπου δεν καταβάλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Με τη μεταρρύθμιση προνοείται επέκταση του καθεστώτος για 5 συν 5 χρόνια για πρόσωπα που δεν κατοικία καταγωγής την Κύπρο. Συμφωνήθηκε η καταβολή εφάπαξ ποσού προκαταβολικά χωρίς δικαίωμα επιστροφής ανά πενταετία ύψους €250 χιλ. από €1.25 εκατ.

– Για τα θέματα Intellectual Property έγινε αποδεκτή η θέση για την παραχώρηση υπέρεκπτωσης 20% για δαπάνες έρευνας που θα διενεργηθούν, είτε οι δαπάνες σχετίζονται με συνδεδεμένα πρόσωπα, είτε μη συνδεδεμένα πρόσωπα. Θα παραχωρηθούν και κεφαλαιουχικές εκπτώσεις στην αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται σε εταιρεία σε μέτοχο.

– Για το ζήτημα της εξαργύρωσης μετοχών σε συλλογικό επενδυτικό ταμεία υπήρχε λανθασμένη εντύπωση πως είχε εισαχθεί πρόνοια για φορολόγηση, κάτι που θα επηρέαζε τους non-domicile επενδυτές στα συλλογικά επενδυτικά ταμεία σε περιπτώσεις εξαργύρωσης των μετοχών.

Έχει συμφωνηθεί να προστεθεί επιπρόσθετη διευκρίνιση ότι το κέρδος από εξαργύρωση συνιστά μέρισμα και θα υπάρξει μεταβατική περίοδος πέντε χρόνων για εφαρμογή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, ώστε να δοθεί περαιτέρω χρόνος ανάπτυξης του τομέα.

– Σε σχέση με την φορολόγηση υπαλλήλων που τους παραχωρούνται μετοχές στο πλαίσιο σχεδίου παροχής κινήτρων εργοδότη, υπάρχει πρόθεση για αυξηθεί στο 20% σε δύο φορές τον ετήσιο μισθό, δηλαδή να υπάρχει ελάχιστη περίοδος κράτησης τρία χρόνια και να υπάρχει ένα όριο εφ’ όρου ζωής μέχρι €500 χιλ.

Η αρχική πρόνοια που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο προέβλεπε φορολόγηση του οφέλους που προκύπτει από την παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών από εταιρεία σε υπαλλήλους και διευθυντές με συντελεστή 8% και μέγιστο όφελος μέχρι το 20% των ετήσιων απολαβών.

Αρμόδια πηγή ανέφερε πως έγιναν και άλλες αλλαγές στα νομοθετήματα προς όφελος των φορολογουμένων.

Θα δει τα συγκυβερνώντα κόμματα ο Μάκης

Σε κάποιο βαθμό οι ανησυχίες των κομμάτων, ειδικά στο σημείο της καθυστέρησης από πλευράς της κυβέρνησης, είναι δικαιολογημένες, καθώς σε λιγότερο από δύο μήνες θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για σοβαρά νομοσχέδια, τα οποία ακόμη δεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι άγνωστο πότε θα κατατεθούν στο Κοινοβούλιο.

Τις επόμενες ημέρες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα επιδιώξει να έχει επαφές και με τους αρχηγούς των συγκυβερνώντων κομμάτων, για να τους δώσει διευκρινίσεις για τις επίμαχες πρόνοιες, για τις οποίες έχουν έντονες επιφυλάξεις ειδικά λογιστές και δικηγόροι. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν συναντήσεις και σε ανώτατο επίπεδο.

Παράλληλα, οι τεχνοκράτες προχωρούν στις τελευταίες αλλαγές στα νομοθετήματα, τις οποίες συμφώνησε ο Έφορος Φορολογίες με 10 επαγγελματικούς φορείς κατά τις ξεχωριστές επαφές που είχε μετά που τα νομοσχέδια τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Μέχρι τέλος της εβδομάδας τα νομοσχέδια θα προωθηθούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, με σύσταση αυτός να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Τα κόμματα έχουν ενημερωθεί κατά τη σύσκεψη που είχαν με τον αρμόδιο υπουργό για τις βελτιώσεις επί των νομοθετημάτων.