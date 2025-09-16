Την πεποίθηση ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά από συνάντηση με την ΟΕΒ και τον πρόεδρό της, Γιώργο Παντελίδη. Ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά, με ταυτόχρονες διαβουλεύσεις και νομοτεχνική επεξεργασία των νομοσχεδίων, ώστε το νέο φορολογικό πλαίσιο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς και η ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σύγκλιση με ΟΕΒ

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε ικανοποίηση για τη «παραγωγική» συζήτηση με την ΟΕΒ, επισημαίνοντας ότι καταγράφεται σύγκλιση σε κρίσιμα ζητήματα. «Το περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην οικονομική πορεία της χώρας», ανέφερε.

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν πως η μεταρρύθμιση πρέπει να κατατεθεί ως ενιαίο πακέτο στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή, ώστε να αποφευχθεί «σαλαμοποίηση» που θα δημιουργούσε, όπως είπε, «γκρίζες ζώνες».

Θέση ΟΕΒ

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, τόνισε ότι η επιχειρηματική κοινότητα επιθυμεί την άμεση ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ώστε το νέο φορολογικό πλαίσιο να εφαρμοστεί εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Επισήμανε ότι η φορολογική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προτάσεις για φορολογικά κίνητρα που θα στηρίξουν την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

«Κτίζουμε ένα φορολογικό πλαίσιο που αναμέναμε εδώ και δεκαετίες», υπογράμμισε ο κ. Παντελίδης, σημειώνοντας ότι ο διάλογος με το Υπουργείο Οικονομικών κινείται στη σωστή κατεύθυνση.