Η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση για την απεργία των εργαζομένων στα λατομεία Ξυλοφάγου, τονίζοντας ότι η γεωγραφική θέση της περιοχής είναι στρατηγικής σημασίας για την επάρκεια αδρανών υλικών στην Επαρχία Λάρνακας και την ευρύτερη Αμμόχωστο.

Η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα συγκεκριμένα λατομεία βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επικοινωνία με τη Διοίκηση των Βάσεων. Όπως σημειώνεται, έχουν υποβληθεί τεκμηριωμένα αιτήματα για την επέκταση της υφιστάμενης Λατομικής Ζώνης Ξυλοφάγου, καθώς και προτάσεις για μεσοπρόθεσμη εξασφάλιση αποθεμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των λατομείων και η απρόσκοπτη προμήθεια υλικών στον κατασκευαστικό τομέα.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Υπηρεσία αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες εργαζομένων και τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την κατάσταση. Προστίθεται ότι, με δεδομένο πως «οι ορυκτοί πόροι βρίσκονται εκεί που τους έχει δημιουργήσει η φύση», η εξεύρεση λύσης εξαρτάται από τη συναίνεση των Βρετανικών Βάσεων, στις οποίες ανήκει η τελική απόφαση.

Η Υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν, επιδιώκοντας άμεση και βιώσιμη λύση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.