Η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Μαρίνα Χατζημανώλη, συμμετείχε στο London International Shipping Week 2025, κατόπιν πρόσκλησης του Βρετανού ομολόγου της, με στόχο την προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας και τη στήριξη της υποψηφιότητας της Κύπρου στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Παρέμβαση σε διεθνή φόρα

Η κα Χατζημανώλη έλαβε μέρος στο πάνελ του 17ου Capital Link Shipping & Marine Services Forum με θέμα «Shipping in a New Era», μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και τον Δρ. Νικόλαο Τσάκο.

Παράλληλα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του IMO Arsenio Dominguez, απηύθυνε ομιλία με τίτλο «When Women Lead», σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η WISTA UK και το Seatrade Maritime News, αναδεικνύοντας τον ρόλο των γυναικών στην ηγεσία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Επαφές και συναντήσεις

Η Υφυπουργός παρέθεσε δεξίωση στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο, όπου παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος και τις αναπτυξιακές προοπτικές του νηολογίου.

Παρευρέθηκε επίσης σε δεξίωση της βρετανικής κυβέρνησης, όπου συναντήθηκε με την Πριγκίπισσα Άννα, τη Βρετανή Υπουργό Μεταφορών και τον Βρετανό ομόλογό της.

Στο πλαίσιο επαφών με πλοιοκτήτες ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα το Λονδίνο, συζητήθηκαν οι προοπτικές νηολόγησης πλοίων υπό κυπριακή σημαία, με τους επιχειρηματίες να εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον συνεργασίας.

Στήριξη από την κυπριακή ομογένεια

Η Υφυπουργός παρακάθισε σε δείπνο που διοργάνωσε η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τέθηκαν ζητήματα για την περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.