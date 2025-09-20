Με σχετική ανακοίνωσή του ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από “Α(Low)” σε “Α” και αναθεώρησε την προοπτική από «θετική» σε «σταθερή».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο οίκος DBRS Morningstar αιτιολογεί την απόφασή του, για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας σε “Α”, στην απότομη μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και την προσδοκία ότι οι δείκτες του δημόσιου χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Το ποσοστό χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε από 96.5% τον Δεκέμβριο του 2021 σε 64.3% τον Μάρτιο του 2025, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών πλεονασμάτων και των υψηλών ρυθμών αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, τα οποία προέρχονται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τις αυξανόμενες εξαγωγές του τομέα των υπηρεσιών. Κοιτώντας μπροστά, ο οίκος αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνει σε σταθερή πτωτική τάση, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός είναι πιθανό να συνεχίσει να καταγράφει μεγάλα πλεονάσματα και οι οικονομικές προοπτικές να παραμένουν ευνοϊκές.

Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα επωφελούνται όχι μόνο από τους κυκλικούς ευνοϊκούς παράγοντες, αλλά και από διαρθρωτικές βελτιώσεις στα έσοδα, όπως η αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος κυρίως λόγω της μετεγκατάστασης αρκετών εταιρειών στην Κύπρο. Η Ετήσια Έκθεση Προόδου της κυβέρνησης από τον Απρίλιο του 2025 προβλέπει το ετήσιο πλεόνασμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης στο 3.5% του ΑΕΠ το 2025 και στο 3.7% την περίοδο 2026-2028. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί στο 43.3% του ΑΕΠ το 2028.

Η αναθεώρηση της προοπτικής σε «σταθερή» αντανακλά την άποψη του οίκου ότι ο κίνδυνος παραμένει σε γενικές γραμμές ισορροπημένος. Οι αξιολογήσεις της Κύπρου υποστηρίζονται από ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, την ισχυρή οικονομική κατάσταση του εγχώριου τραπεζικού τομέα, τις συνετές δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και από τη μέτρια επιβάρυνση από τόκους.

Επιπλέον, παρόλο ότι οι δείκτες διακυβέρνησης έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, ο οίκος DBRS Morningstar εξακολουθεί να θεωρεί την ένταξη της χώρας στην ΕΕ ως σημαντικό θεμέλιο για την ποιότητα των θεσμών της. Από την άλλη πλευρά, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου συνεχίζουν να περιορίζονται λόγω του μικρού μεγέθους της οικονομίας της, που βασίζεται στις υπηρεσίες, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, του συγκριτικά χαμηλού επιπέδου παραγωγικότητας της εργασίας της οικονομίας, καθώς και του σημαντικού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εξαιρουμένων των εταιρειών ειδικού σκοπού).

Κεραυνός: Η αναβάθμιση DBRS σε “Α” ενισχύει την εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός εξέφρασε ικανοποίηση για τη νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Morningstar DBRS, ο οποίος αύξησε τη βαθμίδα από “Α(low)” σε “Α”.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, αυτή η νέα αναβάθμιση του «Morningstar DBRS», που είναι η δεύτερη του Οίκου μέσα στο 2025 για την Κύπρο, φέρνει το αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας στην βαθμίδα «Α» από «Α(low)» και καταδεικνύει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να δείχνουν οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολογήσης προς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.

«Η χθεσινή αναβάθμιση από την DBRS επιβεβαιώνει την ορθολογική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος, η οποία βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις αναπτυξιακές πρακτικές, αλλά και τη δυναμική και ανθεκτικότητα που εμφανίζει η κυπριακή οικονομία μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο σοβαρές προκλήσεις και αβεβαιότητες. Η συνετή οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογείται θετικά από τους μεγάλους διεθνείς Οίκους αξιολόγησης με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί συμβατική σχέση, με αποτέλεσμα τις συνέχεις αναβαθμίσεις της στις ανώτατες επενδυτικές βαθμίδες. Οι αναβαθμίσεις αυτές, δημιουργούν το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην οικονομία και οδηγούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και τη συνεχή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», προσθέτει.

Η κυβέρνηση, όπως αναφέρει καταληκτικά, «θα συνεχίσει να εφαρμόζει σωστές οικονομικές πολιτικές βασισμένες στη δημοσιονομική πειθαρχία, που μας επιτρέπουν να διατηρούμε συνθήκες ασφαλείας στην οικονομία και να εφαρμόζουμε μια κοινωνική πολιτική που στηρίζει και ανακουφίζει τις ευάλωτες ομάδες και την μικρομεσαία τάξη».