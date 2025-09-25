Τη δημιουργία πλαισίου διαμόρφωσης απολαβών με βάση την παραγωγικότητα, τον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και τη σύσταση ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Μισθών και Παραγωγικότητας, εισηγείται το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ).

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΟΑΚ τονίζει ότι οι μισθοί πρέπει να συνδέονται με την παραγωγικότητα, χωρίς να διαβρώνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ένα ισορροπημένο πλαίσιο, σημειώνει, θα πρέπει να προστατεύει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, να αντανακλά την αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι οι απολαβές δεν αυξάνονται ταχύτερα από την παραγωγικότητα.

Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, η αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών μπορεί να επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας, αναφέροντας ως παράδειγμα το Βέλγιο των δεκαετιών 1970–1980, όταν η συνύπαρξη πληθωρισμού και ΑΤΑ οδήγησε σε στασιμοπληθωρισμό και δημοσιονομικά προβλήματα.

Για την Κύπρο, το ΣΟΑΚ θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία συμφωνημένου θεσμικού πλαισίου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, βασισμένου σε αξιόπιστα δεδομένα. Προτείνει, επίσης, την εισαγωγή «δικλείδων ασφαλείας» σε περιόδους κρίσης ώστε η αύξηση των μισθών να μην επιβαρύνει περαιτέρω τον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα.

Το υπό σύσταση Παρατηρητήριο, σύμφωνα με την πρόταση, θα συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, κοινωνικούς εταίρους και ερευνητικά ιδρύματα, παρακολουθώντας παραμέτρους όπως η συνολική και τομεακή παραγωγικότητα, ο πληθωρισμός, η ανεργία και οι επιδόσεις ανταγωνιστικών οικονομιών. Η αρμοδιότητά του θα μπορούσε να επεκταθεί και σε ζητήματα όπως οι ανισότητες και η μετανάστευση νέων επιστημόνων (brain drain).

Το ΣΟΑΚ καταλήγει ότι η εκτελεστική εξουσία πρέπει να αναμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική του εφαρμογή, με ευελιξία και διαδικασίες επίλυσης διαφορών, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.