Σημαντική ποσότητα φυσικού αερίου αρχίζει να συγκεντρώνεται στην κυπριακή ΑΟΖ, η οποία «πρέπει να εμπορευματοποιηθεί», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, σχολιάζοντας τις αναφορές για συνδυαστικά αποθέματα 8-9 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf) στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος».

Ο υπουργός χαρακτήρισε την ποσότητα «μεγάλη» και σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει από την ExxonMobil να παρουσιάσει σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση. «Αυτή τη στιγμή κάνουν τις επιχειρησιακές τους σκέψεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η εκτίμηση αφορά το λεγόμενο «gas in place», δηλαδή το φυσικό αέριο που βρίσκεται εντός των κοιτασμάτων.

Οι δηλώσεις του υπουργού ακολούθησαν την ενημέρωση που παρείχε η ExxonMobil στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Κρόνος», τα οποία προορίζονται για εξαγωγή προς Αίγυπτο — το πρώτο για υγροποίηση και το δεύτερο μέσω τερματικού. Όπως είπε, η Chevron ολοκληρώνει τη μελέτη FEED στο κοίτασμα «Αφροδίτη», ενώ στο «Κρόνος» η Eni και η TotalEnergies πραγματοποιούν έρευνα βυθού στην αιγυπτιακή πλευρά για σύνδεση με το κοίτασμα «Ζορ» μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όλες οι διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και το ζήτημα παρακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση.