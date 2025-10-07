Αντί οκτάωρο, εξάωρο θα εργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εμπίπτουν στα κριτήρια του μειωμένου ωραρίου εργασίας που θα θεσπιστεί στο Δημόσιο.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εμπίπτει στις ευέλικτες μορφές εργασίας που περιλαμβάνει και την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου στην κρατική μηχανή και παράλληλα την εφαρμογή του θεσμού της τηλεργασίας, οι οποίες έχουν ως στόχο την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών των σχετικών κανονισμών που τροποποιούν τον χρόνο εργασίας στη δημόσια υπηρεσία, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) Μαρία Κλεάνθους, ανέφερε πως το μειωμένο ωράριο θα κυμαίνεται μεταξύ ενάμιση με δύο ώρες την ημέρα.

Παράλληλα, σημείωσε πως όσοι εργάζονται με μειωμένο ωράριο θα μειώνεται αναλογικά τόσο το ύψος του μισθού τους όσο και το ποσό του 13ου μισθού. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η απασχόληση υπαλλήλου με μειωμένες ώρες δεν επηρεάζει την υπηρεσία του για σκοπούς προαγωγής, κλιμάκωσης άδειας ανάπαυσης, προσαύξησης, 13ου μισθού και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων θα υπολογίζονται με βάση τις πλήρεις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές τους, προκειμένου να διαφυλάξουν το δικαίωμά τους για πλήρη συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Δικαιούχοι μειωμένης απασχόλησης είναι οι εξής:

Υπάλληλοι που καλύπτονται από νόμο περί Αδειών, πατρότητας, γονικής άδειας, φροντίδας, δηλαδή αυτοί που είναι γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών.

Φροντιστές, δηλαδή εργαζόμενοι που παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο, το οποίο έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.

Υπάλληλοι με αναπηρία ή που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Προηγουμένως θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό με το οποίο θα τεκμηριώνεται πως δεν είναι σε θέση να εργάζονται σε πλήρη απασχόληση.

Προγραμματισμός και συνεννόηση

Για κυβερνητικούς υπάλληλους που απασχολούνται με εξαήμερη εργασία ή με ειδικό ωράριο η μειωμένη απασχόληση θα γίνεται με κατάλληλο προγραμματισμό, σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο τμήματος, έτσι ώστε οι ώρες μειωμένης απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό ωρών μειωμένης απασχόλησης των υπαλλήλων με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας σε μηνιαία βάση, όπως θα καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΤΔΔΠ, η μειωμένη απασχόληση είναι εθελοντική. Παράλληλα, σημείωσε, πως και σήμερα αριθμός εργαζομένων είχαν αιτηθεί το μειωμένο ωράριο με την ανάλογη μείωση των απολαβών, ωστόσο, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί καθώς το επιτρέπει το νομικό πλαίσιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως είπε, πολλοί εργαζόμενοι να λαμβάνουν άδεια.

Πέραν της μείωσης των ωρών εργασίας, επεκτείνεται το ευέλικτο ωράριο εργασίας από μιάμιση ώρα που είναι σήμερα σε δύο ώρες και η διαμόρφωση του ωραρίου σε 7:00 π.μ./9:00 π.μ. – 2:30 μ.μ./4:30 μ.μ. Όπως λέχθηκε στη Βουλή η κυβέρνηση στοχεύει να εφαρμόσει τα δύο μέτρα την 1η Ιανουαρίου του 2026. Υπέρ των κανονισμών τάχθηκαν ΠΑΣΥΔΥ και ΙΣΟΤΗΤΑ.

Ποιος θα έχει την ευθύνη

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο, σε εκκρεμότητα βρίσκεται το ζήτημα της ευθύνης σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία κατά την τηλεργασία, δηλαδή, είτε ο εργοδότης είτε ο εργοδοτούμενος σε περίπτωση ατυχήματος κατά την τηλεργασία. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανάφερε πως ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει κατάλληλο χώρο για την τηλεργασία, προσθέτοντας πως θα δοθεί κείμενο με οδηγίες σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία για την αποτροπή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τη εκπρόσωπο του υπουργείου, ζητήθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να περιληφθούν τα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία. Βουλευτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ζήτημα του μη καθορισμού ευθύνης και διερωτήθηκαν κατά πόσο θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι στους χώρους όπου θα τηλεργάζονται οι εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται πως θα μπορούν να τηλεργάζονται μόνο από τον χώρο διαμονής τους.

Απαντώντας στις επιφυλάξεις των βουλευτών, η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως την ευθύνη την έχει ο εργοδότης, είτε οι εργαζόμενοι δουλεύουν από το σπίτι τους είτε στο γραφείο. «Για να διασφαλίσουμε το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας, θα καλούμε τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμορφωθούν με μέτρα προστασίας. Σε περίπτωση ατυχήματος θα επιθεωρήσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας» πρόσθεσε. Εξήγησε πως εάν το ατύχημα συμβεί στην κουζίνα θα φταίει ο εργαζόμενος.

Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών κάλεσαν το Υπουργείο Οικονομικών να τους καταθέσει μελέτη για το τι ισχύει σε άλλες χώρες.