Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της ευθύνης σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία κατά την τηλεργασία.

Κατά τη σημερινή συζήτηση του νομοσχέδιου για την τηλεργασία στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα έχει την ευθύνη , δηλαδή, είτε ο εργοδότης είτε ο εργοδοτούμενος σε περίπτωση ατυχήματος κατά την τηλεργασία, Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, ανάφερε πως ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει κατάλληλο χώρο για την τηλεργασία, προσθέτοντας πως θα δοθεί κείμενο με οδηγίες σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία για την αποτροπή κινδύνων και ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τη εκπρόσωπο του υπουργείου, ζητήθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να περιληφθούν τα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία.

Η πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, διερωτήθηκε εάν η δημόσια διοίκηση θα δίνει ξεχωριστές οδηγίες για κάθε εργαζόμενο, επισημαίνοντας πως η ευθύνη του εργοδότη είναι απολυτή.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλίας, ανέφερε πως στον νόμο για την τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρει πως οφείλει ο εργοδότης να τηρεί μέτρα για ασφάλεια και υγεία, προσθέτοντας πως σε αντίθεση με τον νομοσχέδιο για δημόσιο τομέα, αναφέρει πως ο εργοδοτούμενος οφείλει να τηρεί μέτρα ασφάλειας. «Μεταφέρουμε την ευθύνη από τον εργοδότη στον υπάλληλο στο Δημόσιο» πρόσθεσε.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, διερωτήθηκε εάν κάποιος που εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας πάθει κάποιο ατύχημα στην κουζίνα ποιος θα φταίει.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, σημείωσε πως εάν κάποιος δουλέψει από σπίτι θα θεωρείται ως χώρος εργασίας. Όπως, εξήγησε θα πρέπει ο εργαζόμενος να δεσμευθεί να λάβει κάποια μέτρα ενώ την ευθύνη να την έχει ο εργοδότης.

Απαντώντας στις επιφυλάξεις των βουλευτών η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως την ευθύνη την έχει ο εργοδότης είτε οι εργαζόμενοι δουλεύουν από σπίτι τους είτε τηλεργάζονται. «Για να διασφαλίσουμε συμφέρουν της δημόσιας υπηρεσίας, θα καλούμε τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμορφωθεί με μέτρα προστασίας. Σε περίπτωση ατυχήματος θα επιθεωρήσει το τμήμα εργασίας επιθεωρήσει» πρόσθεσε. Εξήγησε, πως εάν το ατύχημα συμβεί στην κουζίνα θα φταίει ο εργαζόμενος.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας σημείωσε, πως η κουζίνα δεν είναι χώρος εργασίας, επισημαίνοντας πως θα πρέπει ο εργοδότης να έχει την ευθύνη. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών κάλεσαν το υπουργείο Οικονομικών να τους καταθέσει μελέτη για το τι ισχύει σε άλλες χώρες. Τις επόμενες ημέρες εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας θα διαβουλευθούν για να εξεύρουν μια φόρμουλα για το ζήτημα της ευθύνης.