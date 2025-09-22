Πειθαρχική διαδικασία θα ασκείται σε όποιον δημόσιο υπάλληλο δηλώνει πως θα εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας από το σπίτι του αλλά τελικά θα εργάζεται σε κάποιον άλλο χώρο.

Κατά τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου που διέπει το νομικό πλαίσιο της τηλεργασίας στο Δημόσιο, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) ανέφερε πως ο εργαζόμενος που θα λαμβάνει άδεια για να εργαστεί με τη μέθοδο της τηλεργασίας θα πρέπει να δηλώνει γραπτώς τον χώρο από τον οποίο θα τηλεργάζεται. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να ασκούν τηλεργασία μόνο από τον χώρο διαμονής τους.

Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών διερωτήθηκαν εάν υπήρξαν πρόνοιες για τα συστήματα ασφαλείας που θα αποτρέπουν τις κυβερνοεπιθέσεις. Εκ μέρους του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας λέχθηκε πως όλα τα λογισμικά για την τηλεργασία θα είναι εγκατεστημένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργαζόμενου. «Είτε από το σπίτι του, είτε από κάπου αλλού δεν μας εγγυάται κάποιος πως θα είναι απολύτως ασφαλές. Θα είναι όπως να βρίσκεται στον χώρο εργασίας του» σημείωσε.

Από πλευράς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, έγινε συνεννόηση με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΠΠ) για τον χώρο όπου θα ασκεί τηλεργασία ο εργαζόμενος, έτσι ώστε να πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια και να αποφεύγονται ατυχήματα.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του τμήματος, ο εργαζόμενος θα συμπληρώνει έντυπα ελέγχου για τις προδιαγραφές που θα έχει ο χώρος εργασίας. Είπε, επίσης, πως τα έντυπα ελέγχου χρησιμοποιούνται και από τον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, λέχθηκε πως τον Νοέμβριο ο υπουργός Εργασίας θα καθορίσει το κόστος τηλεργασίας, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει ο εργοδότης, Όπως λέχθηκε, αυτό θα αφορά και τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.