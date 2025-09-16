Με ασφαλιστικές δικλείδες για τη ρύθμιση του θεσμού της τηλεργασίας στο Δημόσιο θα εμβολιαστεί το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.

Παράλληλα, για κάποια συγκεκριμένα θέματα για τα οποία τον τελικό λόγο θα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο θα υπάρχει διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στόχος είναι να διασκεδαστούν οι επιφυλάξεις που υπάρχουν στους επηρεαζόμενους.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε την ανησυχία της γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει τον αριθμό των ημερών της τηλεργασίας, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως συνεννόηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όπως, είπε, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ο αριθμός των ημερών της τηλεργασίας γίνεται μετά από συνεννόηση με τις συντεχνίες.

Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Υπηρεσίας και Προσωπικού, αναφέρθηκε πως στο αρχικό νομοσχέδιο είχε περιληφθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία καθορίζονταν στις 100 οι ημέρες για τηλεργασία, ωστόσο αφαιρέθηκε τελικά.

Σχολιάζοντας τις επιφυλάξεις της ΠΑΣΥΔΥ, ο εκπρόσωπος του Τμήματος διαβεβαίωσε πως προτού καθορίσει το Υπουργικό τον αριθμό των ημερών της τηλεργασίας θα υπάρχει συνεννόηση με τις συντεχνίες. Στους ημικρατικούς οργανισμούς, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ημερών για τηλεργασία, καθώς στο Δημόσιο θα εφαρμόζεται το μεικτό μοντέλο.

Κατά τη συζήτηση τέθηκε θέμα γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα υπολογίζει τις ημέρες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται με άδεια μητρότητας, πατρότητας και με γονική άδεια, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να μπορούν να εργάζονται λιγότερες ημέρες με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Όπως υποστήριξε ο ΔΗΣΥ, αυτό αποτελεί διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων.

Είναι νέοςθεσμός

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ ανέφερε πως εάν ένας εργαζόμενος απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εργασία του, θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ο χρόνος της τηλεργασίας, για να μην δημιουργούνται προβλήματα προγραμματισμού στην υπηρεσία.

Διαβεβαίωσε πως θα το επανεξετάσουν το θέμα για να μη δημιουργηθούν στρεβλώσεις. Όπως εξήγησε, η τηλεργασία δεν είναι δικαίωμα αλλά νέος θεσμός εργασίας. Για το ζήτημα της ενδεχόμενης άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων, είπε πως θα το εξετάσουν με την Νομική Υπηρεσία.

Θα στέλνουν τα εμαιλ το βράδυ και θα φτάνουν το πρωί

Από πλευράς της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, τονίστηκε η ανάγκη συμπερίληψης πρόνοιας για το δικαίωμα της αποσύνδεσης του εργαζόμενου από την τηλεργασία. Όπως, είπε, θα πρέπει να καθορίζεται ρητά στον νόμο πως θα απαγορεύεται η δυσμενής διάκριση του εργαζόμενου γιατί προχώρησε σε αποσύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από πλευράς του ΤΔΔΠ, αναφέρθηκε πως η τηλεργασία δεν μεταβάλλει τους όρους εργασίας των εργαζομένων, επισημαίνοντας πως δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί το δικαίωμα της αποσύνδεσης, καθώς διά νόμου καθορίζεται το ωράριο των εργαζόμενων.

Μάλιστα, εκπρόσωπος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ υποστήριξε πως τώρα κάποιοι προϊστάμενοι στέλνουν υλικό για δουλειά στους εργαζόμενους τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το ΤΔΔΠ, στο εγχειρίδιο για την τηλεργασία έχει περιληφθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στα μηνύματα των προίστάμενων του κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Εάν οι προϊστάμενοι στέλνουν το βράδυ τα email, να κάνουν προγραμματισμό για να τα πιάνουν οι εργαζόμενοι το πρωί, όταν θα τηλεργάζονται.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωσε πως θα υπάρχει διαβούλευση με τους εργαζόμενους προτού το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να εξαιρεί συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων από τον θεσμό της τηλεργασίας.

Τέλος, το υπουργείο θα διορθώσει και την πρόνοια σύμφωνα με την οποία ένας εργαζόμενος στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως του καθεστώτος στο οποίο βρίσκεται, θα μπορεί να αρχίζει να χρησιμοποιεί το θεσμό της τηλεργασίας ένα χρόνο μετά τον διορισμό του.