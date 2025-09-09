Ακόμα δεν κλείδωσε το νομικό πλαίσιο που θα διέπει την τηλεργασία στο Δημόσιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι απαιτούν την παραχώρηση επιδόματος τηλεργασίας. Το συγκεκριμένο αίτημα τέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε το σχετικό νομοσχέδιο.

Ενώπιον της Επιτροπής, εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ, αναφέρθηκε πως ξεκίνησε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων συζήτηση για την παραχώρηση επιδόματος τηλεργασίας, κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται από τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΠΑΣΥΔΥ, δεν υπάρχει ανάλογη συζήτηση για την παραχώρηση επιδόματος στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, προσθέτοντας πως «θέλουμε να προχωρήσει και για το Δημόσιο».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε κάποια έκπληξη στους βουλευτές, παρόλο που δεν τοποθετήθηκαν επ’ αυτής. Συνεπώς, μετά την έγκριση του νομοθετήματος προσεχώς, το επόμενο θέμα για το οποίο θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση είναι το συγκεκριμένο επίδομα. Χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει εάν το Κράτος είναι διατεθειμένο να το παραχωρήσει.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης στη Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού. Παρόλο που οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ του νομοσχεδίου, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις για τον καθορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του αριθμού των ημερών που οι λειτουργοί του Δημοσίου θα τηλεργάζονται αλλά και για την εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων από τον νέο θεσμό.

Επί τάπητος τέθηκε και το δικαίωμα των εργαζομένων στην αποσύνδεση εργαζομένων από την τηλεργασία. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις ευέλικτες μορφές εργασίας, καθώς θα συμβάλουν, είπε, στον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο διασφαλίζει τις βασικές αρχές της τηλεργασίας, της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων, το δικαίωμα αποσύνδεσης, ενώ έχει οικειοθελή χαρακτήρα. Υπάρχουν και πρόνοιες για ασφάλεια και υγεία κατά την τηλεργασία.

Από πλευράς της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, τονίστηκε πως θα πρέπει να καθοριστεί ρητά στο νομοσχέδιο το δικαίωμα της αποσύνδεσης από την τηλεργασία, όπως εφαρμόζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πάντως, η Κύπρος θα εφαρμόσει το μεικτό μοντέλο, που είναι σε ισχύ σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι να εργάζονται τόσο από το γραφείο όσο και με τηλεργασία.

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), μόνο από τον χώρο διαμονής τους θα μπορούν να τηλεργάζονται οι επηρεαζόμενοι, επισημαίνοντας πως η τηλεργασία θα ελέγχεται με βάση την εργασία που θα παράγει ο εργαζόμενος. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι θα εργάζονται με τηλεργασία αλλά το πότε θα αρχίσει η εφαρμογή του νόμου θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται πως στο αρχικό νομοσχέδιο είχε περιληφθεί πρόνοια η οποία προέβλεπε πως οι εργαζόμενοι θα εργάζονται μέχρι 100 ημέρες με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Στην πορεία, η συγκεκριμένη πρόνοια αφαιρέθηκε, αφήνοντας τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο Υπουργικό. Η εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ είπε πως αρχικά η τηλεργασία θα εφαρμόζεται συντηρητικά και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί κάποιος να εργαστεί με τηλεργασία.

Όπως εξήγησε, βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι τα καθήκοντα του εργαζόμενου να είναι συμβατά με τη δυνατότητα τηλεργασίας, επισημαίνοντας πως όσοι εργάζονται με το σύστημα βάρδιας δεν θα μπορούν να εργαστούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Άλλη μια προϋπόθεση, είπε, προβλέπει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να έχει τα αναγκαία τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υπηρεσιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα αναγκαία συστήματα. Είπε, επίσης, πως η σύνδεση θα γίνεται με ασφάλεια και πρόσβαση θα έχουν στο σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου, δηλαδή στους επαγγελματικούς φακέλους. Βάσει του νομοσχεδίου, η τηλεργασία θα είναι οικειοθελής και αφού συμφωνήσει ο προϊστάμενος του τμήματος. Παράλληλα σημείωσε πως η τηλεργασία δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, μέχρι να γίνει η απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού και να παραχωρηθούν υπηρεσιακοί υπολογιστές. Σήμερα, υπηρεσιακό υπολογιστή έχουν 3.150 δημόσιοι υπάλληλοι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΠΑΣΥΔΥ προκρίνει όπως η τηλεργασία εφαρμοστεί το 2026. Σημειώνεται πως η τηλεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των ευέλικτων μορφών εργασίας, οι οποίες προβλέπουν και μείωση κατά δύο ώρες του ωραρίου συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζόμενων αλλά και της εφαρμογής ευέλικτου ωραρίου στην κρατική μηχανή.

Κομματικές τοποθετήσεις

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δήλωσε πως η τηλεργασία θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου. Ωστόσο, διερωτήθηκε πώς θα μετράται η απόδοση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου εξέφρασε την ικανοποίηση του ΔΗΣΥ για το νομοσχέδιο, καθώς θα έχει προστιθέμενη αξία στους στόχους που έχει θέσει για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έθεσε ερωτήματα σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων, των εργαζομένων αλλά και των πολιτών.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης του θεσμού.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Ηλίας Μυριάνθους, διερωτήθηκε ότι εάν υπάρχουν οι υποδομές και ο εξοπλισμός για την τηλεργασία.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε πως έχουν εκφραστεί κάποιες επιφυλάξεις για την απάλειψη συγκεκριμένου αριθμού ημερών τηλεργασίας και γενικά του χρόνου τηλεργασίας και η ανάθεση της αρμοδιότητας καθορισμού του χρόνου στο Υπουργικό Συμβούλιο.