Μόνο από το σπίτι του θα μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Όχι από καφετέριες ή άλλα σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο!

Κατά τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) αναφέρθηκε στις βασικές πρόνοιες και τις επιδιώξεις, που είναι η επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας, η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας.

Όπως εξήγησε, βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι τα καθήκοντα του εργαζόμενου να είναι συμβατά με τη δυνατότητα τηλεργασίας, επισημαίνοντας πως όσοι εργάζονται με το σύστημα βάρδιας δεν θα μπορούν να εργαστούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Άλλη μια προϋπόθεση, είπε, είναι ο εργαζόμενος να έχει τα αναγκαία τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υπηρεσιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα κατάλληλα συστήματα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΤΔΔΠ, η τηλεργασία δεν θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, επισημαίνοντας πως το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πότε θα εφαρμοστεί ο νέος θεσμός.

Είπε, επίσης, πως η σύνδεση θα γίνεται με ασφάλεια και η πρόσβαση θα είναι με το σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου, δηλαδή στους επαγγελματικούς φακέλους. Βάσει του νομοσχεδίου, η τηλεργασία θα είναι οικειοθελής και αφού συμφωνήσει ο προϊστάμενος του τμήματος. Επίσης, θα είναι ένα μικτό σύστημα φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας.

Όπως ανέφερε, οι ημέρες τηλεργασίας θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως αρχικά ο θεσμός θα εφαρμοστεί συντηρητικά. Ο έλεγχος της τηλεργασίας θα γίνεται με βάση την παραγόμενη εργασία. Μόνο από τον χώρο διαμονής του υπαλλήλου θα είναι εφικτή η τηλεργασία. Εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας ανέφερε πως το υφυπουργείο είναι έτοιμο να εφαρμόσει τα μέτρα για την ασφάλεια της εργασίας

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως αυτό διασφαλίζει τις βασικές αρχές της τηλεργασίας, της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και το δικαίωμα αποσύνδεσης και τον οικειοθελή χαρακτήρα του μέτρου. Είπε στη συνέχεια πως ξεκίνησε συζήτηση μεταξύ κοινωνικών εταίρων για τον καθορισμό επιδόματος τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνοντας πως κάτι ανάλογο δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το Δημόσιο. Όπως εξήγησε, η ΠΑΣΥΔΥ απαιτεί να προχωρήσει το ζήτημα του σχετικού επιδόματος.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ θεωρεί πως είναι ισορροπημένο το νομοσχέδιο, τονίζοντας την ανάγκη να καθοριστεί ρητά το δικαίωμα της αποσύνδεσης.

Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ζήτησαν κάποιες διευκρινήσεις για τον τρόπο ελέγχου και λειτουργίας της τηλεργασίας.