Με φουσκωμένους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αναμένεται να αφυπηρετήσουν του χρόνου 926 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα λάβουν φιλοδωρήματα ύψους €102.3 εκατ. Μάλιστα, ο μέσος όρος του εφάπαξ που λάβει κάθε υπάλληλος αγγίζει τις €110,5 χιλ.

Πρόκειται για υπάλληλους που εργάζονται σε διάφορους τομείς του Δημοσίου και οι οποίοι θα αφυπηρετήσουν είτε λόγω ηλικίας, είτε πρόωρα. Σε σύγκριση με φέτος, το 2026 το συνολικό ποσό του εφάπαξ είναι ελαφρώς πιο αυξημένο. Συγκεκριμένα το 2025 συνολικά 936 βγήκαν στη σύνταξη λαμβάνοντας εφάπαξ ύψους €101.5 εκατ. ενώ του χρόνου θα αφυπηρετήσουν λιγότεροι λαμβάνοντας μεγαλύτερο ποσό φιλοδωρήματος. Σημειώνεται, τα τελευταία εννέα χρόνια το κράτος έχει καταβάλλει εφάπαξ €825.8 εκατ. σε εκατοντάδες δημόσιους υπαλλήλους που αφυπηρέτησαν.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 οι 926 εργαζόμενοι που θα αφυπηρετήσουν του χρόνου θα λάβουν τα εξής φιλοδωρήματα:

-Συνολικά 374 δημόσιοι υπάλληλοι που θα αφυπηρετήσουν θα λάβουν εφάπαξ ύψους €40 εκατ. Ο μέσος όρος του εφάπαξ που θα λάβει έκαστος εργαζόμενος θα είναι €107 χιλ. Από το σύνολο των δημοσίων οι 254 θα αφυπηρετήσουν λόγω ορίου ηλικίας και οι 120 πρόωρα.

-Εφάπαξ €40 εκατ. θα μοιραστούν 358 εκπαιδευτικοί. Ο μέσος όρος του ποσού που θα λάβουν κυμαίνεται γύρω στα €111.7 χιλ. Οι 298 θα αφυπηρετήσουν εξαιτίας ηλικίας και 60 πρόωρα.

– Το κράτος θα καταβάλει σε 108 μέλη του κυπριακού στρατού που θα αφυπηρετήσουν φιλοδωρήματα ύψους €13 εκατ. Ο μέσος όρος του φιλοδωρήματος που θα λάβει έκαστος εργαζόμενος θα φτάσει τις €120.3 χιλ. Από τα 108 μέλη του κυπριακού στρατού οι 78 θα αφυπηρετήσουν λόγω ηλικίας και 30 πρόωρα.

-Θα καταβληθούν και εφάπαξ €2 εκατ. φιλοδώρημα σε αξιωματούχους της Δημοκρατίας που θα συνταξιοδοτηθούν λόγω των βουλευτικών εκλογών.

-Συνολικά 86 μέλη της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν αφυπηρετήσουν θα λάβουν εφάπαξ €7.3 εκατ. Ο μέσος όρος του φιλοδωρήματος θα φτάσει €86.5 χιλ. Οι 56 θα αφυπηρετήσουν λόγω ηλικίας και υπόλοιποι πρόωρα.

–Εφάπαξ συνολικού ποσού €500 χιλ. θα καταβληθούν σε υπαλλήλους που αφυπηρετούν από την κυβέρνηση λόγω διορισμού τους σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή σε άλλους Οργανισμούς.

.-Φιλοδωρήματα €200 χιλ. θα δοθούν σε προσωρινό επιτόπιο προσωπικό και έκτακτους υπαλλήλους (ΣΥΟΠ) που αφυπηρετούν.

Θα πληρωθούν €458 εκατ. σε συντάξεις

Σύμφωνα με το κρατικό προϋπολογισμό του 2026, το κράτος θα πληρώσει και ποσό €458 εκατ. για συντάξεις σε εργαζόμενους του Δημοσίου. Μάλιστα σε σχέση με φέτος, το ποσό είναι μεγαλύτερο καθώς μέχρι τέλος του χρόνου θα καταβληθούν €436 εκατ. Συγκεκριμένα το 2026 το κράτος, θα καταβάλει ποσό €5.4 εκατ. για τις συντάξεις των κρατικών αξιωματούχων. Επίσης θα καταβληθεί και ποσό €179 εκατ. για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους και €128 εκατ. για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς. Εξάλλου, συντάξεις ύψους €50 εκατ. θα καταβληθούν στους συνταξιούχους αστυνομικούς και πυροσβέστες και €26 εκατ. για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους στρατιωτικούς. Θα πληρωθεί και ποσό €67.5 εκατ. για συντάξεις που καταβάλλονται στις χήρες και τα ορφανά των κρατικών υπαλλήλων.