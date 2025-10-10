Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), Γιώργος Γεωργίου, επανεξελέγη ομόφωνα για έβδομη συνεχόμενη θητεία στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συντεχνιών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATCEUC).

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στη 65η Γενική Συνέλευση της ATCEUC, που διεξήχθη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Η επανεκλογή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, καθώς συνδέεται με εθνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν το FIR Λευκωσίας. Από φέτος, στην Ομοσπονδία συμμετέχει και η μεγαλύτερη τουρκική συντεχνία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με πάνω από 2.000 μέλη, ως πλήρες μέλος.

Η παρουσία του κ. Γεωργίου στο Δ.Σ. της ATCEUC ενισχύει την πρόσβαση και επιρροή της Κύπρου σε ζητήματα αερομεταφορών και Πολιτικής Αεροπορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ομοσπονδία λειτουργεί ως αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος. Η ATCEUC εκπροσωπεί 16.000 ελεγκτές και ηλεκτρονικούς ασφαλείας από 32 ευρωπαϊκές χώρες, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της νομοθεσίας που προωθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EASA για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Ο κ. Γεωργίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ATCEUC από το 2012 και έχει διατελέσει Πρώτος Αντιπρόεδρος την περίοδο 2014–2018, συμβάλλοντας στη διασφάλιση των συμφερόντων της κυπριακής αεροναυτιλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.