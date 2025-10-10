Η Eurobank Limited ανακοίνωσε ότι στις 10 Οκτωβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου στην Κύπρο, σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμο του 2016 και τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113. Η διαδικασία περιλάμβανε τη μεταβίβαση του συνόλου των χαρτοφυλακίων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Hellenic Life Insurance Company Ltd και της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Ltd προς τις ERB Cyprialife Ltd και ERB Asfalistiki Ltd, αντίστοιχα.

Με τη συγχώνευση αυτή δημιουργούνται δύο ενισχυμένες ασφαλιστικές εταιρείες: η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο. Και οι δύο εταιρείες, με πολυετή εμπειρία και αναγνωρισμένη αξιοπιστία, αποτελούν πλέον μέλη του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού οργανισμού στην Κύπρο, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERB Cyprus Insurance Holdings Ltd, Τάκης Φειδίας, ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης καθιστά τις εταιρείες πιο δυνατές από ποτέ, τονίζοντας πως με επίκεντρο τον άνθρωπο και αξιοποιώντας τη δύναμη του Ομίλου Eurobank, συνεχίζουν να προσφέρουν εξελιγμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες βασισμένες στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd, Μιχάλης Λούης, χαρακτήρισε τη συγχώνευση ορόσημο για τον Όμιλο, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργείται ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός στην Κύπρο, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων τραπεζοασφαλιστικών λύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Eurobank θα συνεχίσει να επενδύει στην κυπριακή αγορά, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα, βελτιωμένες υπηρεσίες και μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης που στηρίζεται στη σταθερότητα και τη συνέπεια.