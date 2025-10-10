Κατά €1 δισ. αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, φτάνοντας τα €5,15 δισ., έναντι €4,15 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω σημαντικής αύξησης των εισαγωγών κατά 14,2%, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €8,88 δισ. (από €7,78 δισ. το 2024), ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα €3,73 δισ. (από €3,63 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Τον Αύγουστο του 2025, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €1,10 δισ., σημειώνοντας άνοδο 11,9% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Οι εισαγωγές από κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €590,3 εκατ., ενώ από τρίτες χώρες €507,9 εκατ. Οι εισαγωγές περιλαμβάνουν μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €34,4 εκατ., έναντι €2,4 εκατ. πέρυσι.

Οι εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο έφτασαν τα €531,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 82,7%. Οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε €74,4 εκατ. και προς τρίτες χώρες σε €456,9 εκατ., ενώ περιλάμβαναν μεταβίβαση ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €41,4 εκατ.

Ιούλιος 2025 – τελικά στοιχεία

Τον Ιούλιο 2025, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €1,29 δισ., σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024. Οι εγχώριες εξαγωγές έφτασαν τα €384,1 εκατ. (+76,7%), ενώ οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (χωρίς προμήθειες πλοίων και αεροπλάνων) αυξήθηκαν στα €373,8 εκατ. από €208,6 εκατ. πέρυσι. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ανήλθαν στα €8,6 εκατ., ενώ οι εξαγωγές ξένων προϊόντων στα €180,9 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 61,8%.