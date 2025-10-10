Η Κύπρος συμμετείχε με επιτυχία στη διεθνή έκθεση World Food India 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Νέο Δελχί, προβάλλοντας τα κυπριακά τρόφιμα και ποτά σε μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες του παγκόσμιου αγροδιατροφικού τομέα.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέσω του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στο Νέο Δελχί, εκπροσώπησε τη χώρα, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, τη δέσμευση της Κύπρου να προωθεί ποιοτικά προϊόντα και να ενδυναμώνει μακροπρόθεσμες εμπορικές συνεργασίες με την Ινδία και την ευρύτερη ασιατική αγορά.

Η έκθεση, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Βιομηχανιών Επεξεργασίας Τροφίμων της Ινδίας, φιλοξένησε περισσότερες από 90 χώρες και 2.000 εκθέτες, καθιερώνοντας την Ινδία ως παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας και εμπορίου τροφίμων. Χώρες-εταίροι φέτος ήταν η Νέα Ζηλανδία και η Σαουδική Αραβία, ενώ χώρες εστίασης αποτέλεσαν η Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βιετνάμ και η Ρωσία.

Στο κυπριακό περίπτερο, παρουσιάστηκε το χαλλούμι ως εθνικό προϊόν, ενώ προβλήθηκαν και άλλα παραδοσιακά τρόφιμα όπως η κουμανταρία, το ελαιόλαδο και οι φυσικοί χυμοί φρούτων. Παράλληλα, οι γευστικές δοκιμές επέτρεψαν στους επισκέπτες να γνωρίσουν το αυθεντικό κυπριακό χαλλούμι μέσα από απλές συνταγές, όπως ψητό χαλλούμι σε πίτα με ντομάτα, που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές.

Το περίπτερο της Κύπρου προσέλκυσε εισαγωγείς, σεφ, διανομείς και επιχειρηματίες, ενώ εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για εισαγωγή κυπριακών προϊόντων στην ινδική αγορά. Μεταξύ των επισκεπτών συγκαταλέγονταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διπλωματικές αντιπροσωπείες και επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων από διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η συμμετοχή στην έκθεση ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητα των κυπριακών μεσογειακών προϊόντων και διεύρυνε την παρουσία της Κύπρου στην ασιατική αγορά, αναδεικνύοντας το χαλλούμι και τα τοπικά προϊόντα ως πρεσβευτές ποιότητας και αυθεντικότητας.