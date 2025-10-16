Αν κάποιος θέλει να αγοράσει κατοικία ή να βάλει τα χρήματά του σε καταθετικό λογαριασμό θα πρέπει να κάνει έρευνα στην τραπεζική αγορά για να διαπιστώσει ποια τράπεζα προσφέρει καλύτερους όρους στο ύψος του επιτοκίου, είτε για δάνειο, είτε για κατάθεση. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα για τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων που προσφέρει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα, με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2025, δείχνουν ότι o ανταγωνισμός στην αγορά θα γίνεται μικρότερος, καθώς θα επισημοποιηθούν προσεχώς και άλλες συγχωνεύσεις τραπεζών. Ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι στα επιχειρηματικά δάνεια ήδη υπάρχει ολιγοπωλιακό καθεστώς, αν ληφθεί υπόψη ότι δεν προσφέρουν όλες οι τράπεζες δάνεια ως €1 εκατ. ή και περισσότερα.

Για δανεισμό μέχρι €1 εκατ. οι επιλογές των επιχειρηματιών είναι πέντε τράπεζες (μετά τις συγχωνεύσεις) και για δάνεια άνω του €1εκατ. μόνο δύο τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Κεντρική Τράπεζα (αν συνυπολογιστούν οι συγχωνεύσεις τραπεζών). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες δεν έχουν πολλές επιλογές για να επιλέξουν ευνοϊκό επιτόκιο και περιορίζονται σε ένα ολιγοπωλιακό περιβάλλον δανεισμού.

Να διευκρινίσουμε ότι τον Αύγουστο δεν είχε ολοκληρωθεί η νομική συγχώνευση της Ελληνικής με τη Εurobank Cyprus και για τον λόγο αυτό στα στοιχεία που παρουσιάζει η Κεντρική Τράπεζα εμφανίζονται ως δυο ξεχωριστές τράπεζες και όχι ως μια οντότητα (Eurobank Limited). Ακόμη εμφανίζεται στα στοιχεία της Κεντρικής η Astrobank, καθώς δεν έχουν απορροφηθεί οι τραπεζικές της δραστηριότητες από την Alpha Bank Cyprus και ουσιαστικά είναι μια τράπεζα με τα σημερινά δεδομένα εκτός ανταγωνισμού λόγω των εξελίξεων. Αυτό σημαίνει ότι από τον τραπεζικό ανταγωνισμό, στις επόμενες ανακοινώσεις φεύγουν δυο τραπεζικά ιδρύματα και άρα οι επιλογές των πελατών θα είναι πιο περιορισμένες.

Αν δούμε τα στοιχεία αναλυτικά για τον Αύγουστο, η Eθνική Τράπεζα Κύπρου, η Ancoria Bank (Κύπρου) και η Eurobank Cyprus (πριν τη συγχώνευση με την Ελληνική και τη δημιουργία της Eurobank Limited) προσέφεραν τα μεγαλύτερα επιτόκια στην αγορά για νέες καταθέσεις από νοικοκυριά τον Αύγουστο, που ήταν στο 1,47%, 1,25% και 1,28% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων (νέες εργασίες) της Alpha Bank Cyprus ήταν στο 1,07%, ενώ των δυο συστημικών, Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής, στο 0,76% και 0,97% αντίστοιχα. Στην Alpha Bank Cyprus το μέσο επιτόκιο που προσφερόταν για καταθέσεις από επιχειρήσεις ήταν 1,41%, στην Ελληνική Τράπεζα και στην Ancoria Bank 1,30%, στην Eurobank Cyprus 1,08% και στην Τράπεζα Κύπρου 1,01%.

Τα επιτόκια για στεγαστικά

Εκτός από τις καταθέσεις υπάρχουν και τα στεγαστικά δάνεια, το επιτόκιο των οποίων ενδιαφέρει τους πελάτες καθώς επηρεάζεται η μηνιαία δόση τους και οι τόκοι που θα κληθούν να καταβάλλουν.

Το πιο ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο (νέες εργασίες- νέες συμβάσεις) για αγορά κατοικίας με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο, προσφέρει η Alpha Bank Cyprus 2,27%, η Eurobank Cyprus 3,35%, η Ancoria Bank 3,63% , o Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης στο 3,67 % και η Τράπεζα Κύπρου στο 4,64%.

Ο ανταγωνισμός στο κόστος χρήματος για επιχειρηματικά δάνεια ως €1 εκατ. (νέες συμβάσεις- νέες εργασίες) είναι αρκετά περιορισμένος, λόγω ότι όλες οι τράπεζες που υπάρχουν στην αγορά δεν προσφέρουν δανεισμό σε αυτή την κατηγορία. Τι χαμηλότερο μέσο επιτόκιο αγοράς 3,72 % προσέφερε τον Αύγουστο η Ελληνική Τράπεζα και η Eurobank Cyprus 3,77%, αλλά μετά την συγχώνευση, υπάρχει μόνο μια τράπεζα η Eurobank Limited.

Στις υπόλοιπες τράπεζες, στην Alpha Bank Cyprus το μέσο επιτόκιο είναι 4,23%, στην Τράπεζα Κύπρου 4,91% και στην Societe Generale Cyprus 5,13%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το χαμηλότερο μέσο επιτόκιο αγοράς τον Αύγουστο προσφέρεται από την Εθνική Τράπεζα Κύπρου στο 4,09% από την Eurobank Cyprus στο 4,31%, την Astrobank 4,87% (η οποία θα απορροφηθεί), την Ελληνική Τράπεζα 4,39% (η οποία συγχωνεύθηκε με την Eurobank Cyprus) και την Τράπεζα Κύπρου 4,75%.