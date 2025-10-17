Η Κύπρος κατέγραψε σημαντική αύξηση τουριστικών αφίξεων τον Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 570.635, έναντι 509.463 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 12%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν σε 3.604.790, έναντι 3.268.090 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας άνοδο 10,3%.

Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει η κυριότερη αγορά προέλευσης, αντιπροσωπεύοντας το 31,4% των αφίξεων (179.293). Ακολουθούν το Ισραήλ με 14,0% (80.115), η Πολωνία με 7,9% (45.019), η Γερμανία με 6,0% (34.348), η Σουηδία με 3,6% (20.570), η Ρουμανία με 3,1% (17.975) και η Ελλάδα με 3,0% (17.217).

Όσον αφορά τον σκοπό ταξιδιού, ποσοστό 84,8% των επισκεπτών ταξίδεψε για διακοπές, 10,1% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,0% για επαγγελματικούς λόγους. Το Σεπτέμβριο 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 85,1%, 9,6% και 5,2%.

Ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό

Αύξηση καταγράφηκε και στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, τα οποία ανήλθαν σε 166.129 τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με 156.153 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 6,4%.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Κυπρίους ήταν η Ελλάδα με 35,8% (59.514), η Ρωσία με 6,6% (10.987), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,6% (10.964) και η Ιταλία με 5,2% (8.711).

Ο σκοπός ταξιδιού των Κυπρίων ήταν κυρίως οι διακοπές (76,1%), ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κάλυψαν 21,0%, οι σπουδές 1,6% και άλλοι λόγοι 1,3%.

Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και η σταθερή αύξηση εξερχόμενων ταξιδιών επιβεβαιώνουν τη δυναμική επαναφορά του τομέα των ταξιδιών, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα της Κύπρου ενόψει της επόμενης σεζόν.