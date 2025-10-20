Την έντονη αντίδραση των βουλευτών προκάλεσε η ενέργεια της Βουλής να μην περιλάβει στον προϋπολογισμό της για το 2026 12 υψηλόβαθμες θέσεις. Πρόκειται κυρίως για θέσεις προαγωγής, μισθολογικής κλίμακας Α8 και άνω.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πέντε θέσεις κλίμακας Α14, δύο θέσεις Α13, μία θέση Α12 και τέσσερις θέσεις Α8.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χρύσης Παντελίδης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παραμονές των βουλευτικών εκλογών αλλά και για την ύπαρξη ανάποδης πυραμίδας στη δομή του Κοινοβουλίου. Διερωτήθηκε για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια σπουδή για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, κάκισε το γεγονός της μη συμπερίληψης των εν λόγω θέσεων στον προϋπολογισμό, εκφράζοντας και τον προβληματισμό του για τη δημιουργία νέων διευθυντικών θέσεων.

Όπως είπε, δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία στο Δημόσιο που να έχει ανάποδη πυραμίδα στη δομή της. «Μας φέρνετε σε δύσκολη θέση», πρόσθεσε και διερωτήθηκε: «Γιατί να δημιουργηθούν ακόμη 7 θέσεις;».

Ο επίσης βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης ανέφερε πως όταν μια πυραμίδα είναι ανάποδη υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει, κατά την έκφραση του.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε πως το έγγραφο που παραδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών δεν αποτελεί το οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους διερωτήθηκε γιατί να αυξηθούν οι θέσεις στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2026. Ζήτησε να του δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τις θέσεις.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε πως το ζήτημα των αποσπάσεων εργαζομένων από τη Βουλή σε άλλα τμήματα έχει ξεπεράσει το όριο του σκανδάλου. Όπως είπε, έρχονται στη Βουλή και προάγονται και στη συνέχεια πηγαίνουν σε άλλα τμήματα με απόσπαση.

Η απάντηση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής Πανίκος Πουργουρίδης, είπε πως έχει δοθεί στους βουλευτές το έγγραφο με τις νέες θέσεις για να εξισορροπήσουν, όπως είπε, τις δομές των υπαλλήλων. Όπως είπε, στον προϋπολογισμό δημιουργούνται 12 θέσεις και καταργούνται τρεις. Διαβεβαίωσε τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών πως δεν έχουν προστεθεί οι θέσεις με ελαφρά τη καρδία. Όπως εξήγησε, οι θέσεις αφορούν τρεις μόνο υπηρεσίες στη Βουλή και δεσμεύθηκε πως θα προωθήσει στα κόμματα επιπρόσθετα στοιχεία για αναδιαμόρφωση νέων θέσεων.

«Η τελική απόφαση είναι στα κόμματα για τις θέσεις. Θα σας δώσουμε επιπλέον στοιχεία για τις 12 νέες θέσεις» πρόσθεσε. Σε σχέση με τις αποσπάσεις, είπε πως σήμερα 16 εργαζόμενοι στη Βουλή βρίσκονται σε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες, τονίζοντας πως οι αποσπάσεις δυσχεραίνουν το έργο του Κοινοβουλίου.

Απαιτούν νέο κτήριο

Βουλευτές όλων των κομμάτων τόνισαν την ανάγκη για ανέγερση νέων κτηρίου της Βουλής. Επ’ αυτού, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ανέφερε πως στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόνοια €20 χιλ., η οποία παρέχει τη δυνατότητα – εφόσον ληφθεί η σχετική πολιτική απόφαση τον επόμενο χρόνο – να προχωρήσει η διαδικασία επικαιροποίησης των εγγράφων που απαιτούνται για την προκήρυξη των διαδικασιών ανέγερσης του κτηρίου, προσθέτοντας «όχι του νέου κτηρίου του Κοινοβουλίου – αφού, αν μου επιτρέπεται μια προσωπική παρατήρηση, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να στεγαστεί σε κτήριο που σχεδιάστηκε εξαρχής για να καλύψει τις ανάγκες ενός κοινοβουλίου».

Όπως είπε, οι εκάστοτε πρόεδροι της Βουλής είχαν συναντήσεις με την εκτελεστική εξουσία, προσθέτοντας πως η νυν Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είχε συναντήσεις με τους υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών, στους οποίους έθεσε το θέμα της ανέγερσης κτηρίου. Τόνισε, επίσης, πως η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε αποδεχθεί πως πρέπει να προχωρήσει η ανέγερση νέου κτηρίου. «Από τη Βουλή υπάρχει πρόθεση για νέο κτήριο, από την εκτελεστική εξουσία δεν γνωρίζω. Είναι θέμα εκτελεστικής εξουσίας. Εμείς έχουμε κονδύλι στον προϋπολογισμό €20 χιλ. Υπάρχει ένα κενό από την εκτελεστική εξουσία» κατέληξε. Μάλιστα, ανέφερε πως μπορεί να διευθετηθεί συνάντηση των κομμάτων με την Πρόεδρο της Βουλής για το συγκεκριμένο θέμα, για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και για να ληφθεί απόφαση.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης της Βουλής Μάριος Παπαπολυβίου, ανέφερε πως η Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών για το ζήτημα του νέου κτηρίου της Βουλής. «Δεν γνωρίζω τη θέση της κυβέρνησης, εάν έχει πρόθεση να προχωρήσει το νέο κτήριο» σημείωσε.