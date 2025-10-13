Ο πλεονασματικός προϋπολογισμός του 2026 στηρίζει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για συγκράτηση της ανόδου των ανελαστικών δαπανών, ανέφερε τη Δευτέρα ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Ο κ. Πατσαλίδης τόνισε ότι η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική, με ρυθμό ανάπτυξης 3,3% το α΄ εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με 1,3% στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις της ΚΤΚ κάνουν λόγο για ανάπτυξη γύρω στο 3% έως το 2027.

Στην Ευρωζώνη, η οικονομία αναπτύσσεται σταθερά με 1–1,3% τα έτη 2025–2027, στηριζόμενη σε κατανάλωση, απασχόληση και δημόσιες δαπάνες. Ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο του 2%, με προβλέψεις 2,1% για το 2025, 1,7% για το 2026 και 1,9% για το 2027.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ επεσήμανε ότι η αποκλιμάκωση των επιτοκίων της ΕΚΤ συνέβαλε στη μείωση του κόστους δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το 2023, ενώ στα στεγαστικά δάνεια η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Η διαφορά επιτοκίων μεταξύ Κύπρου και Ευρωζώνης περιορίστηκε σημαντικά, με το μέσο επιτόκιο δανείων νοικοκυριών στο 4%, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον διάμεσο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 4% του ΑΕΠ για το πρώτο οκτάμηνο του 2025, με αύξηση εσόδων 6,8% και δαπανών 7,1%. Ο δείκτης δημόσιου χρέους μειώθηκε στο 61,6% του ΑΕΠ τον Αύγουστο του 2025, από 65% το 2024.

«Η ΚΤΚ κρίνει ότι ο Προϋπολογισμός 2026 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απαιτείται προληπτική τιθάσευση της διαρκούς αύξησης ανελαστικών δαπανών», υπογράμμισε ο Διοικητής.

Ο κ. Πατσαλίδης σημείωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει λάβει μακροπροληπτικά μέτρα ύψους €208 εκατ., με στόχο τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της προστασίας των καταθετών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ταχεία ανάπτυξη των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, τα οποία πλέον αριθμούν 41 εποπτευόμενες εταιρείες, με νέα Διεύθυνση Εποπτείας να έχει δημιουργηθεί εντός του 2025.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ο Διοικητής επεσήμανε ότι:

Η σύγκλιση επιτοκίων με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης δεν δημιουργεί πρόβλημα υπερχρέωσης.

με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης δεν δημιουργεί πρόβλημα υπερχρέωσης. Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα παραμένει ικανοποιητικός, κυρίως λόγω ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών .

παραμένει ικανοποιητικός, κυρίως λόγω . Το ψηφιακό ευρώ παραμένει υπό εξέταση από την ΕΚΤ , χωρίς ακόμη χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

παραμένει υπό εξέταση από την , χωρίς ακόμη χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι κυβερνοεπιθέσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν, αλλά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.

Τέλος, ο κ. Πατσαλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος διαθέτει δίδυμα πλεονάσματα – δημοσιονομικά και κεφαλαιακά – τα οποία λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στους κινδύνους της διεθνούς οικονομίας.