Στην σκιά των αντιδράσεων της φορολογικής μεταρρύθμισης αλλά και των δημοσιονομικών κινδύνων λόγω του τερματικού του Βασιλικού και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου- Ελλάδα, αρχίζει σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Παρόλο που οι ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς, μόνο ο δημοσιονομικός κίνδυνος από ενδεχόμενες αποζημιώσεις σχετικά με το τερματικό Βασιλικού θα αγγίξει τα €400 εκατ., γεγονός που προβληματίζει την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα βρεθεί στη Βουλή και θα παραθέσει το κυβερνητικό πλάνο για αναχαίτηση των κινδύνων. Παράλληλα, αναμένεται να αναφέρει πως ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 θα είναι αναπτυξιακός και ότι η οικονομία θα συνεχίσει να διατηρεί την ανθεκτικότητα της, καταγράφοντας πλεονάσματα.

Την ίδια ώρα ο κ. Κεραυνός, θα υποδείξει πως παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και οι επιπτώσεις από την νέα δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ στο διεθνές εμπόριο, η άνοδος των οικονομικών δεικτών θα συνεχιστεί.

Επιπρόσθετα, ο υπουργός Οικονομικών θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από 60%, κάτι όπως θα εξηγήσει, θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη.



Δείκτες προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του 2026 ανέρχεται σε €10,7 δισ., εξαιρουμένων των δαπανών για τα τοκοχρεολύσια. Συγκεκριμένα, τα έσοδα για το 2026 υπολογίζονται συνολικά σε €12.6 δισ. και οι δαπάνες σε €10.7 δισ.. Στις δαπάνες υπολογίζονται επιπλέον €2.27 δισ. για αποπληρωμές δανείων, καθώς και €665.2 εκατ. για τόκους, με το συνολικό ποσό δαπανών να ανέρχεται σε €13.7 δισ.

Του χρόνου ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι στα ίδια επίπεδα με φέτος και θα κυμανθεί στο 3.1%. Η ανεργία θα είναι θα 4.6%, ο πληθωρισμός 2.5% ενώ το δημόσιο χρέος υπολογίζεται πως θα μειωθεί στο 52.9%.



Κάλεσμα και για φορολογική μεταρρύθμιση

Μεγάλο μέρος θα αναλωθεί και για την φορολογική μεταρρύθμιση καθώς εντός του μήνα τα έξι νομοσχέδια θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα κατατεθούν στη Βουλή.

Παρά τις επαφές που είχε τόσο ο υπουργός Οικονομικών όσο και ο Έφορος Φορολογίας κάποιοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι συνεχίζουν να έχουν επιφυλάξεις για τα επιπρόσθετα εργαλεία που δίνονται στο Τμήμα Φορολογίας για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Μάλιστα, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ αναμένεται να συμμαχήσουν με στόχο την έγκριση της μεταρρύθμισης σε δύο δόσεις. Δηλαδή πριν από τέλος του χρόνου προτίθενται να ψηφίσουν την αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500, την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15%, την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5%

.Τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής επιδιώκεται να συζητηθούν τους πρώτους μήνες του 2026. Πάντως ο υπουργός αναμένεται να εκφράσει την διαφωνία του και να καλέσει τα κόμματα να εγκρίνουν στο σύνολο την φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο Μάκης Κεραυνός θα επαναλάβει πως είναι εφικτός ο στόχος της εφαρμογής της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου του 2026 και θα τονίσει πως η έγκριση των νομοθετημάτων τις πρώτες εβδομάδες της νέας χρονιάς δεν θα εμποδίσει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου.

Παράλληλα θα ενημερώσει τους βουλευτές για τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν περιληφθεί στα νομοσχέδια αλλά και για τις πρόνοιες που έχουν αφαιρεθεί.

Τέλος, θα αναφέρει πως η μεταρρύθμιση θα δώσει νέο ξεκίνημα στην οικονομία, θα λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.



Στη Βουλή και ο Διοικητής της ΚΤ

Σημειώνεται πως σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών θα βρεθεί και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ο οποίος θα αναφερθεί στην οικονομική κατάσταση της χώρας και του τραπεζικού συστήματος.

Επίσης, ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβούλιο, θα αναφερθεί στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των δημόσιων οικονομικών.