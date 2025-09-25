Τον δρόμο της Νομικής Υπηρεσίας έχουν πάρει τα έξι νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση, μετά την επεξεργασία που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών αφού ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε.

Η Νομική Υπηρεσία θα περάσει από νομοτεχνικό κόσκινο τα νομοθετήματα για να διαπιστώσει εάν συνάδουν με το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ημεδαπούς νόμους.

Στόχος είναι ο νομοτεχνικός έλεγχος να ολοκληρωθεί τις επόμενες λίγες εβδομάδες, έτσι ώστε τα νομοσχέδια να κατατεθούν το συντομότερο στη Βουλή. Στα τροποποιημένα κείμενα των νομοσχεδίων έχουν περιληφθεί και οι νέες πρόνοιες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των συναντήσεων του Εφόρου Φορολογίας με οργανωμένα σύνολα και επαγγελματικούς συνδέσμους.

Μεταξύ άλλων, έχουν περιληφθεί ασφαλιστικές δικλείδες για το σφράγισμα των επιχειρήσεων και για υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας, έχουν παγώσει κάποιες πρόνοιες και κάποιες άλλες έχουν βελτιωθεί, ανεβάζοντας τις οροφές των ποσών και των εισοδήματών.

Τι άλλαξε στα νομοσχέδια

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι αλλαγές που έγιναν αφορούν:

– Την αύξηση της οροφής των εισοδημάτων στις €100 χιλ. για τους πολύτεκνους, για να διερευνηθεί ο αριθμός των δικαιούχων που θα λαμβάνουν φορολογικές εκπτώσεις.

– Έχει προστεθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία όσοι φορολογούμενοι κάνουν ασφάλεια της κατοικίας ή του εξοχικού τους έναντι πυρός θα δικαιούνται έκπτωση. Ουσιαστικά θα προστίθενται στην αύξηση των αφορολόγητων εισοδημάτων τους.

– Επίσης, θα είναι αφορολόγητες οι πρώτες €100 χιλ. των χαριστικών αποζημιώσεων (bonus) που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέσω των σχεδίων εθελούσιας εξόδου. Για το υπόλοιπο της αποζημίωσης θα επιβάλλεται φόρος 20%. Αξίζει να σημειωθεί πως το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προέβλεπε τη φορολόγηση των bonus από τις πρώτες €20 χιλ.

– Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσό των οφειλών στον φόρο που όταν διαπιστώνεται θα οδηγεί σε δέσμευση μετοχών. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρεί στη δέσμευση μετοχών για οφειλές πέραν των €100 χιλ.

– Στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για τη σφράγιση των υποστατικών επιχειρήσεων λόγω της μη έκδοσης αποδείξεων και διατήρησης φορολογικών οφειλών, έχουν περιληφθεί επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες. Συγκεκριμένα, η σφράγιση (αναστολή λειτουργίας) θα γίνεται μετά από διάταγμα του δικαστηρίου και παράλληλα θα εισαχθούν επιπρόσθετες πρόνοιες στα νομοσχέδια για τρεις γραπτές προειδοποιήσεις, με τουλάχιστον 10 ημέρες περιθώριο ανά προειδοποίηση, για συμμόρφωση του παραβάτη, προτού εκδοθεί δικαστικό διάταγμα.

– Αναφορικά με τον καθορισμό των μισθών εταιρικών στελεχών από τον Έφορο Φορολογίας για σκοπούς φορολόγησης, το 2028 θα εφαρμοστεί συγκεκριμένος μηχανισμός. Για τα φορολογικά έτη 2026-2027 οι απολαβές των εταιρικών στελεχών δεν θα είναι κατώτερες του ψηλότερου ποσού των απολαβών κατά το 2024 και των ασφαλιστέων αποδοχών που ίσχυαν το φορολογικό έτος.

– Για ζητήματα Intellectual Property θα δίνεται υπερεκπτωση 20% για δαπάνες έρευνας που θα διενεργηθούν, είτε οι δαπάνες σχετίζονται με συνδεδεμένα πρόσωπα, είτε με μη συνδεδεμένα πρόσωπα. Ταυτόχρονα θα παραχωρηθούν και κεφαλαιουχικές εκπτώσεις στην αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται σε εταιρεία σε μέτοχο.

– Αναφορικά με την επέκταση του καθεστώτος non-domicile έχει προστεθεί νέα διάταξη στα νομοσχέδια για την καταβολή εφάπαξ ποσού προκαταβολικά χωρίς δικαίωμα επιστροφής ανά πενταετία ύψους €250 χιλ. από €1.25 εκατ.

Φωνές από Βουλή

Πάντως, η καθυστέρηση που παρατηρείται από κυβερνητικής πλευράς οδηγεί ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ να επιμένουν στην έγκριση της μεταρρύθμισης σε δύο δόσεις, έτσι ώστε οι επίμαχες πρόνοιες που αφορούν την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής να μεταφερθούν με το νέο χρόνο, για να συζητηθούν διεξοδικά.

Για τις συγκεκριμένες πρόνοιες υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, ειδικά ανάμεσα στους λογιστές και τους δικηγόρους, οι οποίοι, με πέραν των 420 παρατηρήσεων που κατέθεσαν, απαιτούν να εξεταστούν εις βάθος για να μην επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Οι δύο δόσεις και η γνωμάτευση για μεταβατικές

Η Κυβέρνηση διαφωνεί να εγκριθεί με δόσεις η μεταρρύθμιση, διαβεβαιώνοντας πως εντός Οκτωβρίου τα νομοθετήματα θα βρίσκονται ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος. Μάλιστα, αναμένει και τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σε σχέση με την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων στη μεταρρύθμιση.

Δηλαδή, αναμένουν να λάβουν απάντηση εάν συνάδει με το Σύνταγμα η έγκριση όλων των νομοσχέδιων στο σύνολο τους μέχρι το πρώτο τρίμηνο του έτους, ωστόσο, η φορολόγηση να αρχίζει από τις αρχές του χρόνου.

Νομικοί κύκλοι, μιλώντας στον «Φ», θεωρούν πως είναι αντισυνταγματικό σε ζητήματα φορολογίας αυτά να εφαρμόζονται με μεταβατικές διατάξεις. Η φορολογία που επηρεάζεται σε περίπτωση μεταβατικής εφαρμογής της είναι η αύξηση του εταιρικού φόρου από το 12,5% στο 15%.