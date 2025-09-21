Από την μια η Κυβέρνηση διαφωνεί να εγκριθεί η φορολογική μεταρρύθμιση σε δύο δόσεις και από την άλλη δεν πράττει τίποτα για να το αποτρέψει.

Εδώ και μερικές ημέρες, τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ αλλά και ο ΔΗΣΥ, με δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών τους δηλώνουν πως πριν από το τέλος του χρόνου προτίθενται να ψηφίσουν την αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500, την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15%, την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5%. Αλλά, τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τα οποία έχουν προστεθεί στη μεταρρύθμιση ως αντιστάθμισμα των φοροεκπτώσεων που παραχωρούνται, επιδιώκεται να συζητηθούν στη Βουλή τους πρώτους μήνες του 2026.

Η Κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, διαφωνεί με τη σαλαμοποίηση της μεταρρύθμισης, ωστόσο, δεν δίνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στα κόμματα για το πότε θα κατατεθούν τα περιβόητα νομοθετήματα στο Κοινοβούλιο.

Αυτή η καθυστέρηση προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις στα κόμματα, τα οποία λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ενόψει της έναρξης της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, δεν επιθυμούν να κάνουν εκπτώσεις στην εξέταση, ούτε του προϋπολογισμού, ούτε των έξι φορολογικών νομοθετημάτων.

Όπως υποστηρίζουν κάποιοι που τάσσονται υπέρ της έγκρισης της μεταρρύθμισης με δόσεις, η εξέταση των συγκεκριμένων νομοσχεδίων με συνοπτικές διαδικασίες θα προκαλέσει αβεβαιότητα στην αγορά, καθώς και αναστάτωση στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αλλαγές που θα επέλθουν την τελευταία στιγμή.

Το πιο ορθό θα ήταν η Κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις και να καθορίσει τα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε οι βουλευτές να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου θα σταλθούν τα επίμαχα νομοσχέδια στη Βουλή, καθώς ακόμη δεν άρχισε ο νομοτεχνικός τους έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία.

Ας μην ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του αρμόδιου υπουργού και του Εφόρου Φορολογίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν διαφοροποιηθεί αρκετές πρόνοιες των νομοσχεδίων, εμβολιάζοντας τα με ασφαλιστικές δικλείδες, ενώ έγιναν και σειρά βελτιώσεων. Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο εντός δύο μηνών οι βουλευτές να διεξέλθουν των συγκεκριμένων νομοσχεδίων, του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και άλλων σημαντικών νομοθετημάτων.

Θα ήταν καλό το υπουργείο Οικονομικών, παρά να βάζει το πιστόλι στον κρόταφο των βουλευτών, να τους δώσει επιπρόσθετο περιθώριο 1-2 μηνών. Όπως πληροφορούμαστε, και να εγκριθούν όλα τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, το Τμήμα Φορολογίας έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τις σχετικές φορολογίες χωρίς προβλήματα. Για παράδειγμα, η υποβολή δηλώσεων και η καταβολή του φόρου εισοδήματος κάθε χρόνο αρχίζει τον Απρίλιο. Συνεπώς, παρά τα κόμματα και η Κυβέρνηση να αναλωθούν σε μια ατέρμονη συζήτηση για τις δύο δόσεις της μεταρρύθμισης, το πιο σωστό θα ήταν το κράτος να τους δώσει λίγο πρόσθετο χρόνο στη Βουλή.

Φυσικά, αυτό που ανυσυχεί την Κυβέρνηση και άλλους είναι το σοβαρό ενδεχόμενο έντονου λαϊκισμού και επεμβάσεων στα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης, εάν η συζήτησή τους παραταθεί τους πρώτους μήνες του νέου έτους, λόγω του ότι θα πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Μαϊου.

Το πιο σωστό θα ήταν να υπάρξει μια καλή συνεννόηση της Κυβέρνησης με τα κόμματα. Έτσι και αλλιώς, ο σκοπός όλων, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, είναι ο ίδιος, δηλαδή το κοινό καλό όλων των φορολογουμένων, η στήριξη των ευάλωτων ομάδων και της μεσαίας τάξης αλλά και η ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, εάν οι δύο πλευρές κάνουν σωστούς λογαριασμούς, θα επωφεληθούν πρωτίστως οι φορολογούμενοι.