Τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026 παρέδωσε την Πέμπτη στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν αναπτυξιακό προϋπολογισμό που διατηρεί την ανθεκτικότητα της οικονομίας με πλεονάσματα.

Στήριξη στην οικονομία και την κοινωνία

«Είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός που συνεχίζει να διατηρεί την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας με τα αναγκαστικά πλεονάσματα, ώστε να μειώσουμε το δημόσιο χρέος και να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική και ασφάλεια στους πολίτες», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι πρόκειται για έναν πλεονασματικό και αναπτυξιακό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη βαρύτητα που δίνεται στην κοινωνική πολιτική και στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Χρονοδιάγραμμα ψήφισης

Η συζήτηση στη Βουλή θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, με στόχο να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου.

Τα βασικά μεγέθη

Ο προϋπολογισμός 2026 ανέρχεται σε €10,7 δισ. εξαιρουμένων των τοκοχρεολυσίων.

Έσοδα : €12.681.631.000

: €12.681.631.000 Δαπάνες : €10.779.960.000

: €10.779.960.000 Αποπληρωμές δανείων : €2.274.500.000

: €2.274.500.000 Τόκοι: €665.200.000

Το συνολικό ύψος των δαπανών ανέρχεται σε €13,7 δισ..