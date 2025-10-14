Η επόμενη Βουλή αποτελεί το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κίνδυνο για την οικονομία, ανέφερε χθες μεταξύ σοβαρού και αστείου ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού ο κ. Παπαδόπουλος απευθυνόμενος στον Μάκη Κεραυνό του υπέδειξε πως ως υπουργείο Οικονομικών δεν περιέλαβε το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κίνδυνο για την οικονομία, ο οποίος όπως είπε ,θα είναι η επόμενη Βουλή. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο η επόμενη Βουλή θα αποτελεί τον μεγαλύτερο δημοσιονομικό κίνδυνο για το 2026, καθώς λόγω του λαϊκισμού μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την οικονομία από τις αποφάσεις που θα λαμβάνει. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το ΔΗΚΟ είχε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2021, λόγω της διαφωνίας της κυβέρνησης Αναστασιάδη να παραδώσει στον τότε Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη τα στοιχεία για τις πολιτογραφήσεις.

ΜΕΣ