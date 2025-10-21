Το νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) που απέστειλε η Κυβέρνηση προς τους κοινωνικούς εταίρους, δεν φαίνεται να ικανοποιεί ούτε τις εργοδοτικές οργανώσεις ούτε τις συνδικαλιστικές, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη, και της ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλας Χαραλάμπους.

Ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε ότι το έγγραφο «δεν αντανακλά έναν εκσυγχρονισμένο θεσμό με δικαιότερη κατανομή», ενώ τόνισε ότι πρόκειται όχι για τελική πρόταση, αλλά για πλαίσιο που περιέχει «αρκετές ασάφειες» και χρήζει διευκρινίσεων. Όπως είπε, οι εργοδοτικές οργανώσεις θα μελετήσουν το περιεχόμενο, προχωρώντας σε οικονομικές προσομοιώσεις για να αξιολογήσουν την επίδρασή του στα δημόσια οικονομικά, την ανταγωνιστικότητα και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι οι εργοδοτικοί φορείς, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση και εξετάζεται το ενδεχόμενο για νέα πανεργοδοτική διάσκεψη τις επόμενες ημέρες.

Αμφισημίες και ελλείψεις επισημαίνει η ΠΕΟ

Από την πλευρά της, η Σωτηρούλα Χαραλάμπους σημείωσε ότι το πλαίσιο της κυβέρνησης δεν αποτελεί μεσολαβητική πρόταση, αλλά βάση συζήτησης, τονίζοντας ότι λείπουν κρίσιμα στοιχεία και ότι υπάρχουν «πολλές αμφισημίες».

Ως βασικά ζητούμενα για μια συμφωνία η ΠΕΟ θέτει:

Ρητό πλαίσιο απόδοσης της ΑΤΑ ,

, Καθορισμό τρόπου εφαρμογής των συμφωνηθέντων ,

, Επέκταση της ΑΤΑ σε εργαζόμενους που σήμερα δεν καλύπτονται.

Σημείωσε πως δεν έχει οριστεί νέα συνάντηση με τους Υπουργούς, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν εάν θα κατατεθεί μεσολαβητική πρόταση.

Επόμενα βήματα και κλίμα αβεβαιότητας

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά την πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, ανέφεραν ότι το κυβερνητικό έγγραφο περιλαμβάνει πολλά ερωτηματικά και ασάφειες, γι’ αυτό και ζήτησαν διευκρινίσεις. Παράλληλα, δήλωσαν ότι είναι έτοιμες για συμφωνία, αλλά και για δυναμικά μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο.