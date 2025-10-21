Το ενδεχόμενο της ανακοίνωσης απεργιακών μέτρων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις απέτρεψε χθες η Κυβέρνηση, με μια αιφνίδια κίνηση, κατά την οποία απέστειλε πλαίσιο προτάσεων για λύση του θέματος της ΑΤΑ, εν μέσω της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης.

Όπως πληροφορούμαστε, οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν διαφέρουν ιδιαίτερα απ’ ότι είχε συζητηθεί μέχρι σήμερα, ωστόσο παρουσιάζονται με περισσότερη λεπτομέρεια, σε μια προσπάθεια να αποτελέσουν τη βάση για να υποβληθεί τελική μεσολαβητική πρόταση στους κοινωνικούς εταίρους.

Αναλυτικότερα, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΟ η δεύτερη κατά σειρά πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως, μετά την τελευταία συνάντηση των συντεχνιών με τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών την περασμένη Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση έπεσαν στο τραπέζι αντιπροτάσεις της εργοδοτικής πλευράς, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τις συντεχνίες ως εντελώς εκτός πλαισίου. Οι συντεχνίες είχαν προϊδεάσει για λήψη μέτρων κατά τη χθεσινή πανσυνδικαλιστική, αφού υποστήριξαν ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διαδικασία είχε οδηγηθεί σε ναυάγιο.

Η χθεσινή αιφνίδια παράδοση ενός πλαισίου λύσης από πλευράς Κυβέρνησης σε συντεχνίες και εργοδότες, εν μέσω μάλιστα της συνεδρίας των συντεχνιών, είναι πρόδηλο ότι αφενός ήθελε να αποτρέψει την λήψη μέτρων από τις συντεχνίες και αφετέρου να δώσει νέα πνοή στο διάλογο, μετά τις δηλώσεις των συντεχνιακών περί ναυαγίου της διαδικασίας.

Βέβαια, η κίνηση των δύο υπουργών ενδεχομένως να μην ήταν απόλυτα αιφνιδιαστική, δεδομένου ότι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως την Κυριακή υπήρξε συνάντηση των δύο υπουργών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία ανασκόπησαν την κατάσταση και καθόρισαν τις επόμενες κινήσεις. Συναφώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαν πραγματοποιηθεί παρασκηνιακές επαφές, μεταξύ υπουργών και κοινωνικών εταίρων, ώστε να μην διακοπεί ο διάλογος.

Το πλαίσιο των προτάσεων των δυο υπουργών έφτασε στις συντεχνίες ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η πανσυνδικαλιστική διάσκεψη. Ως εκ τούτου, η συνεδρία διακόπηκε για να εξεταστούν οι κυβερνητικές προτάσεις, χωρίς να ήταν ξεκάθαρο αρχικά κατά πόσο αυτές αποτελούν μεσολαβητική πρόταση ή απλά πλαίσιο για συζήτηση.

Αφού ξεκαθαρίστηκε ότι δεν αποτελούσε μεσολαβητική πρόταση, οι συντεχνίες ξεκίνησαν τη μελέτη των προτάσεων αυτών. Σε πρώτη ανάγνωση, εντοπίστηκαν σημαντικές ασάφειες, όπως λέχθηκε και έτσι ετοιμάστηκε λίστα με τις παρατηρήσεις των συντεχνιών, με τις οποίες ζητούσαν διευκρινίσεις από την κυβερνητική πλευρά. Σε ανάλογη διαδικασία φαίνεται να βρέθηκαν και οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες επίσης έλαβαν τις κυβερνητικές προτάσεις.

Ανάπαυλα λόγω απουσίας στο εξωτερικό

Επί της διαδικασίας, τις αμέσως επόμενες μέρες δεν αναμένονται εξελίξεις, δεδομένου ότι τόσο ο υπουργός Εργασίας όσο και αρκετά στελέχη εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων μεταβαίνουν στο εξωτερικό για συνεδρίες των ευρωπαϊκών οργανώσεων για εργασιακά ζητήματα.

Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο επεισόδιο αναμένεται να παιχτεί την Παρασκευή, όταν και η κυβερνητική πλευρά θα στείλει πιθανότατα διευκρινιστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις των κοινωνικών εταίρων.

Αφού ληφθούν οι διευκρινιστικές απαντήσεις, συντεχνίες και εργοδότες θα τις εξετάσουν στα αρμόδια Σώματα τους και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μπορεί να υπάρξουν συγκλίσεις, τότε η κυβέρνηση θα υποβάλει μεσολαβητική πρόταση.

Πάντως, όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, «αυτή τη στιγμή είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά». Κάτι που σημαίνει ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις απαντήσεις της Kυβέρνησης. Η βασική θέση της Κυβέρνησης παραμένει η παραχώρηση ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, με έμφαση τους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη.