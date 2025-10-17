Χωρίς να επέλθει συμφωνία, ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος κύκλος επαφών των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις για το θέμα της ΑΤΑ.

Όπως πληροφορούμαστε, η κυβερνητική πλευρά κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στις δυο πλευρές, στη βάση του πλαισίου που είχε παρουσιαστεί πρόσφατα για εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Τα τέσσερα σημεία, τα οποία περιέχονταν στο κυβερνητικό πλαίσιο, δηλαδή: (1) ΑΤΑ για όλους, (2) Κλιμακωτή απόδοση, (3) Ασφαλιστικές δικλείδες για τον ρυθμό ανάπτυξης και (4) ρυθμίσεις για τον πληθωρισμό, περιέχονται στις κυβερνητικές προτάσεις με ελαφρές διαφοροποιήσεις.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι τόσο οι εργοδοτικές όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαφωνούν για την ώρα με τις κυβερνητικές προτάσεις. Ιδιαίτερα η πλευρά των εργοδοτών φέρεται απογοητευμένη τόσο από τις προτάσεις, όσο και από τις ελαφρύνσεις που τους δόθηκαν, ως αντιστάθμισμα του αυξημένου κόστους που θα προκύψει στην περίπτωση υιοθέτησης τους.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και σήμερα, με νέο κύκλο επαφών των δυο υπουργών με τους κοινωνικούς εταίρους.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, οι προτάσεις της κυβερνητικής πλευράς για το θέμα της ΑΤΑ προνοούν:

(1) Απόδοση της ΑΤΑ για όλους, αλλά με ουρά. Τι σημαίνει αυτό; Η πρόταση αναφέρει ότι η ΑΤΑ θα αποδίδεται υποχρεωτικά σε όλους. Αλλά, το 100% της ΑΤΑ θα παίρνουν όσοι λαμβάνουν μισθό μέχρι το ύψος του μέσου μισθού στην Κύπρο. Οι εργαζόμενοι με απολαβές πάνω από τον μέσο μισθό, θα παίρνουν ΑΤΑ 100% μόνο για το μέρος των απολαβών τους που αντιστοιχούν στον μέσο μισθό. Για το επιπλέον ποσό του μισθούς τους δεν θα λαμβάνουν ΑΤΑ.

Αυτή η ρύθμιση θα ισχύει για τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, δηλαδή όσους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και μέχρι σήμερα δεν παίρνουν ΑΤΑ. Όσοι καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την ΑΤΑ όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2024 στην Κύπρο ήταν €2.483, σε σύγκριση με €2.363 κατά το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5,1%. Συνεπώς, με βάση την πρόταση της Κυβέρνησης, όσοι λαμβάνουν μισθό πέραν του συγκεκριμένου ποσού, για παράδειγμα €3000, θα παίρνουν το 100% της ΑΤΑ μέχρι τις €2.483 και καθόλου ΑΤΑ από το ποσό αυτό μέχρι τις €3000. Για να επιτευχθεί αυτό, θα υπάρξει τροποποίηση του περί μισθών νόμου, ώστε η ρύθμιση να είναι υποχρεωτική.

(2) Η απόδοση της ΑΤΑ στο 100% θα γίνει σταδιακά. Σήμερα ο Τιμάριθμος βρίσκεται στο 66,7%. Θα ακολουθήσει αύξηση στο 80% αμέσως μετά την επίτευξη συμφωνίας, τον επόμενο χρόνο θα πάει στο 90%, για να φτάσει το 2028 στο 100%. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα ισχύσει νοουμένου ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και θα συντρέχουν και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της ΑΤΑ.

(3) Όσον αφορά στις ρυθμίσεις που αφορούν στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και το ποσοστό του πληθωρισμού, η κυβερνητική πρόταση προνοεί για το πρώτο κομμάτι ότι για να αποδοθεί ΑΤΑ θα πρέπει να υπήρξε ανάπτυξη ολόκληρο τον προηγούμενο χρόνο και ταυτόχρονα να υπάρχει εκτίμηση για θετική ανάπτυξη και την επόμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι σήμερα η ΑΤΑ καταβάλλεται νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

(4) Όσον αφορά τώρα στον πληθωρισμό, αναφέρεται ότι θα καθοριστεί οροφή στο 4%. Δηλαδή, θα καταβάλλεται ΑΤΑ για πληθωρισμό μέχρι 4%, όχι παραπάνω.

Αντισταθμιστικά στους εργοδότες

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι δυο υπουργοί έχουν εισηγηθεί προς την εργοδοτική πλευρά μείωση εισφορών που καταβάλλουν σήμερα και παραχώρηση φοροελαφρύνσεων, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο τους κόστος από την καταβολή της ΑΤΑ.

Σε ανακοίνωση του μετά το πέρας των δύο συναντήσεων, το Υπουργείο Εργασίας σημείωσε ότι οι διαδοχικές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών για τον θεσμό της ΑΤΑ, ήταν χρήσιμες και παραγωγικές. Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δηλώσει ότι ο διάλογος που θα ξεκινούσε λίγες ώρες μετά, θα μπορούσε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ. «Θεωρώ ότι το πλαίσιο που θα τεθεί από τους δύο Υπουργούς, το οποίο συζητήσαμε φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των εργοδοτών και των συντεχνιών, αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο, μια πολύ καλή βάση για να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Διαχρονικά οι εταίροι μας, τόσο από πλευράς των εργοδοτών, όσο και από πλευράς των συντεχνιών, απέδειξαν την υπευθυνότητα τους στην Κύπρο και θεωρώ ότι σήμερα, ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα».