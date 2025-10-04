Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ήταν ξεκάθαρος χθες, μιλώντας στο ΡΙΚ, ότι δεν υπάρχει θέμα «να κάτσει στον πάγκο» ο υπουργός Εργασίας, ούτε να αποσύρει η Κυβέρνηση το πλαίσιο ρύθμισης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, ώστε να επωφελούνται όλοι οι εργαζόμενοι.

Το είπε, το ξαναείπε, το εξήγησε.

Και όμως, γέμισαν χθες οι ιστοσελίδες «έγκυρες πληροφορίες» ότι ο Πρόεδρος κάνει πέρα τον υπουργό του και ξεκινά διάλογο με τους εργοδότες -και… ίσως και με τους συντεχνιακούς- για να συζητήσουν «σοβαρά» το θέμα της ΑΤΑ και… να επαναφέρουν την τάξη. Για να γίνει σαφές πως… «δεν θα παίρνει ΑΤΑ όποιος φτάσει».

Δηλαδή, αν δεν έκανε τις δηλώσεις ο κ. Λετυμπιώτης, τι άλλο θα γραφόταν; Σε κάποια ιστοσελίδα, μάλιστα, έγινε και προαγγελία ανασχηματισμού του Γιάννη Παναγιώτου! Τον έφαγε η γΑΤΑ, κάπως.

Πολύ θα ήθελαν κάποιοι, αλλά δεν είναι, ευτυχώς, έτσι τα πράγματα.

Ότι συνηθίζει ο Πρόεδρος να μιλά με εκπροσώπους συνδέσμων, φορέων, οργανώσεων, κ.λπ., είναι γνωστό και δεν είναι κακό. Όλοι οι Πρόεδροι το έκαναν.

Το πρόβλημα δεν είναι να ακούς. Το πρόβλημα είναι να υπακούεις σε οργανωμένα συμφέροντα, κόντρα στο γενικό καλό.

Συνεπώς, ακόμα και αν έχουν διευθετηθεί συναντήσεις του Προέδρου με τους εργοδοτικούς συνδέσμους ή και με τις συντεχνίες -κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε χθες από την Προεδρία- από μόνο του δεν συνεπάγεται ούτε άδειασμα του υπουργού, ούτε πολύ περισσότερο φάγωμά του.

Διότι το είπε με κατηγορηματικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την ίδια ώρα που διαδιδόταν ο υποτιθέμενος «παραγκωνισμός» του Γιάννη Παναγιώτου: Η Κυβέρνηση δεν αποσύρει το πλαίσιο για την ΑΤΑ. Δηλαδή, δεν αποσύρει την απόφασή της να κατοχυρώσει παραχώρηση ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, κλιμακωτά. Το πόσο κλιμακωτά και υπό ποίες προϋποθέσεις, ναι, είναι αντικείμενο διαλόγου, είτε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, είτε στη Βουλή, αν θα αποφασιστεί τελικά να κατατεθεί νομοσχέδιο.

Και το είπε με την ίδια σαφήνεια και η υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, χθες στον Άλφα: Το κυβερνητικό πλαίσιο για την ΑΤΑ είναι απόφαση του Υπουργικού.

Δεν είναι ούτε φωτοβολίδα, ούτε σύνθημα του υπουργού Εργασίας.

Από αυτή την στήλη πριν περίπου ένα μήνα είχαμε γράψει πως το «ΑΤΑ σε Όλους» είχε συζητηθεί και εγκριθεί κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Τρόοδος. Και μάλιστα είχαμε γράψει πως σε εκείνη τη συνεδρία είχε μιλήσει και ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του πλαισίου. Κάντε εικόνα τον κ. Κεραυνό: Αν ένιωθε πως το «ΑΤΑ σε Όλους»… δεν είναι βιώσιμο, δεν θα το έλεγε 100 φορές από τότε; Όπως με το καλώδιο;

Ο υπουργός Οικονομικών δεν απέρριψε ποτέ, μετά από εκείνη τη συνεδρία, το κυβερνητικό πλαίσιο για την ΑΤΑ. Και μάλιστα, σε κάποιες δηλώσεις του είπε πως «μα η ΑΤΑ σε Όλους είναι προεκλογική εξαγγελία του Προέδρου». Πώς αλλιώς να πει ο άνθρωπος ότι αυτό το πλαίσιο δεν έπεσε από τον ουρανό ή δεν το σκαρφίστηκε μια βραδιά ο υπουργός Εργασίας;

Να θυμηθούμε επίσης πως, σε μια δημόσια δήλωσή του, λίγες μέρες μετά τις παρενέργειες από τον πρώτο αιφνιδιασμό εργοδοτών και συνδικαλιστών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους να προσέλθουν στον διάλογο για να συζητήσουν την κυβερνητική πρόταση.

Από αυτή την στήλη είχαμε γράψεi από τότε πως από την στιγμή που η Κυβέρνηση, διά του αρμόδιου υπουργού, έκανε τη μεγάλη κίνηση υπέρ της κατοχύρωσης της προστασίας όλων των μισθών από τις πληθωριστικές πιέσεις, δεν υπήρχε τρόπος να κάνει πίσω, χωρίς να υποστεί βαρύτατη πολιτική ήττα και χωρίς να κονιορτοποιηθεί η αξιοπιστία της.

Η στήλη χαίρεται που δύο σημαίνοντα κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν χθες να στηρίξουν την κυβερνητική πρόταση και τον συνάδελφό τους, προστατεύοντας, στην ουσία, την κυβερνητική πολιτική.

Και κυρίως χαίρεται για τις πληροφορίες που ακούγονται ότι το κυβερνητικό πλαίσιο για την ΑΤΑ έχει ενισχυθεί και στοιχειοθετηθεί επαρκώς, με τη συμβολή κυβερνητικών αξιωματούχων και ανώτατων υπηρεσιακών, στο μεσοδιάστημα των οργισμένων πανσυνδικαλιστικών και πανεργοδοτικών συσκέψεων.