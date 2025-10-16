Θετικά αποτελέσματα για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) εκτιμά ότι μπορεί να προκύψουν από τον σημερινό διάλογο ανάμεσα στις συντεχνίες και τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση της HOTREC στην Πάφο.

«Το πλαίσιο των Υπουργών είναι καλή βάση για συμφωνία»

Ο Πρόεδρος ανέφερε πως το πλαίσιο που θα παρουσιάσουν οι δύο Υπουργοί έχει διαμορφωθεί ύστερα από συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες πλευρές, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις εργοδοτών και συντεχνιών.

«Αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο, μια πολύ καλή βάση για συμφωνία το συντομότερο δυνατόν», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο διάλογος θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

Τόνισε ότι οι κοινωνικοί εταίροι στην Κύπρο έχουν αποδείξει υπευθυνότητα και διάθεση συνεργασίας διαχρονικά, στοιχείο που «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επίτευξη συνεννόησης».

«Ο τουρισμός πυλώνας ανάπτυξης και συνεργασίας»

Αναφερόμενος στη Γενική Συνέλευση της HOTREC, ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία του τουρισμού για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

«Το 2024 ήταν μια χρονιά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα, ενώ οι ενδείξεις για το 2025 είναι ακόμη καλύτερες», σημείωσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για νέα χρονιά ρεκόρ.

Επεσήμανε ότι η παρουσία του στη συνέλευση καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στον τομέα, σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΞΕ και τα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο δυναμικός τομέας του τουρισμού σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ιστορική στιγμή για την Ε.Ε. – Επίτροπος αποκλειστικά για τον Τουρισμό

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη τον διορισμό Επιτρόπου που θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα Τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Πρόκειται, όπως είπε, για Έλληνα Επίτροπο, με τον οποίο ο ίδιος και ο Υφυπουργός Τουρισμού συναντήθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο.

Αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. θα παρουσιαστεί η νέα στρατηγική της Ένωσης για τον Τουρισμό, κάτι που θεωρεί «ευτυχή συγκυρία», δεδομένης της προτεραιότητας που αποδίδει η Κύπρος στον συγκεκριμένο τομέα.