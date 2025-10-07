Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής είχε τη Δευτέρα στη Λευκωσία συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, με επίκεντρο την υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή στρατηγική τουρισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου την Τρίτη.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η σημαντικότητα και η διαχρονικά υψηλή συνεισφορά του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία, καθώς και η πορεία του τομέα από το 2019 μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική

Η στρατηγική αποτελεί πρωτοβουλία του κ. Τζιτζικώστα και αναμένεται να παρουσιαστεί το 2026, έπειτα από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαδικασία θα κορυφωθεί κατά την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ενώ το πλαίσιο θα βασιστεί στη Στρατηγική Ατζέντα 2030 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι ενότητες που εξετάζονται αφορούν:

Περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα

Ψηφιακό μετασχηματισμό και έξυπνο τουρισμό

Ανθεκτικότητα Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών

Προσβασιμότητα και συμπερίληψη

Στήριξη ΜμΕ και start-ups

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού

Μέσα μεταφοράς και κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα ως προορισμός

Ο ρόλος της Κύπρου

Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη δράσεις ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό 2030, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν απόψεις και για την Άτυπη Υπουργική Σύνοδο Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Απριλίου 2026 στην Κύπρο.

Κατά την Κυπριακή Προεδρία, εκτός από τη διαβούλευση για την ευρωπαϊκή στρατηγική, προγραμματίζεται και η κατάθεση Συμπερασμάτων Συμβουλίου στον τομέα Ανταγωνιστικότητας τον Μάιο 2026, με στόχο την υιοθέτηση αναθεωρημένης Ατζέντας Τουρισμού 2030 που θα αντανακλά τις σύγχρονες ανάγκες των κρατών-μελών.