Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) χαιρέτισε τον εορτασμό της 46ης Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, που τιμήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, με κεντρικό θέμα «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός». Η ημέρα αναδεικνύει τον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο του τουρισμού και υπενθυμίζει τη σημασία της βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης.

Για την Κύπρο, ο τουρισμός αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα αλλά και γέφυρα επικοινωνίας και ειρήνης. Με την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον φυσικό της πλούτο, η χώρα αποτελεί διαχρονικά σημείο συνάντησης πολιτισμών. Το φετινό μήνυμα υπενθυμίζει την ανάγκη επένδυσης σε μορφές τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον, αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και στηρίζουν την τοπική κοινωνία, όπως ο πολιτιστικός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός, οινοτουρισμός και εμπειρικός τουρισμός.

Μέσα από τη στρατηγική προώθηση ενός ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, η Κύπρος μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον διεθνή χάρτη, αποφέροντας οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη βιώσιμου μετασχηματισμού, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει τις τοπικές οικονομίες, υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και συμβάλλει πέρα από τους δείκτες ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα χτίζει γέφυρες μεταξύ πολιτισμών και διατηρεί παραδόσεις. Επισήμανε όμως ότι αν δεν καθοδηγηθεί σωστά, μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για τις τοπικές κοινωνίες και προειδοποίησε ότι σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής και αυξανόμενων ανισοτήτων είναι αναγκαίο να ληφθούν τολμηρά και βιώσιμα μέτρα που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πλανήτη.