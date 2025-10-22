Την πεπατημένη του 2025 θα ακολουθήσουν και για το 2026 οι 20 δήμοι, οι οποίοι θα μοιραστούν κρατική χορηγία ύψους €117 εκατ. Χορηγία η οποία είναι αυξημένη κατά €45 εκατ. από αυτή που λάμβαναν πριν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024.

Το ύψος της κρατικής χορηγίας καθορίζεται στη βάση του πληθυσμού, της έκτασης, της οικιστικής πυκνότητας, καθώς και με άλλα κριτήρια.

Αναλυτικά, τα €117 εκατ. θα διαμοιραστούν ως εξής:

– Λευκωσία €22.55 εκατ.

– Λεμεσός €17.03 εκατ.

– Λάρνακα €10.09 εκατ.

– Στρόβολος €9.28 εκατ.

– Πάφος €6.65 εκατ.

– Λακατάμεια €6.35 εκατ.

– Αμαθούντα €5.21 εκατ.

– Παραλίμνι-Δερύνεια €4.94 εκατ.

– Λατσιά – Γέρι €4.36 εκατ.

– Δήμος Κουρίου €4.33 εκατ.

– Αραδίππου €3.85 εκατ.

– Αγία Νάπα €3.74 εκατ.

– Νότια Λευκωσία-Ιδάλιο €3.63 εκατ.

– Πολεμίδια €3.44 εκατ.

– Ιεροκηπιά €2.33 εκατ.

– Ακάμας €2.21 εκατ.

– Δρομολοξιά-Μενεού €2.21 εκατ.

– Πόλη Χρυσοχούς €1.97 εκατ.

– Λεύκαρα €1.36 εκατ.

– Αθηαίνου €1.36 εκατ.

Σύνεση και ορθολογισμός

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι δήμοι θα πρέπει να προωθήσουν τους προϋπολογισμούς τους για το 2026 μέχρι το τέλος του μήνα. Καλούνται να ετοιμάσουν τους προϋπολογισμούς τους με σύνεση, ορθολογισμό και παράλληλα να προχωρήσουν σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι δαπάνες θα πρέπει να είναι εντός των οικονομικών τους δυνατότητων, αντικατοπτρίζοντας τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα και οι δράσεις θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία και θα συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους της Κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει πως οι δήμοι θα πρέπει να ετοιμάσουν τους προϋπολογισμούς τους σε ενιαία βάση και με τριετή ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή της κρατικής χορηγίας των €117 εκατ. «Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική αβεβαιότητα διεθνώς και η έκβαση των εξελίξεων αυτών αποτελεί σημαντική παράμετρο για τις οικονομικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Ενόψει της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί για την ετοιμασία του προϋπολογισμού των δήμων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο τα ταμειακά διαθέσιμα, όσο και η δυνατότητα είσπραξης των εσόδων» προστίθεται στην εγκύκλιο.

Επιπρόσθετα, οι δήμοι καλούνται όπως ρυθμίσουν ώστε οι προϋπολογισμοί τους να διέπονται από την αρχή του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δηλαδή τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τη λειτουργία του δήμου, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας και άλλων χορηγιών που θα καλύπτουν το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών για τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η ταμειακή ροή θα πρέπει να παρουσιάζει θετικό ή μηδενικό υπόλοιπο για την εξασφάλιση της βραχυχρόνιας ρευστότητας, δηλαδή ο Δήμος να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις του περιλαμβανομένων και των αποπληρωμών των δανείων του.

Έσοδα – δαπάνες και ώριμα έργα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εκτιμήσεις για έσοδα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας. Αλλά και την εισπρακτική δυνατότητα κάθε δήμου.

Οι δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται με ορθολογισμό, ακρίβεια και συνέπεια, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε δήμου.

Σε σχέση με τα αναπτυξιακά έργα, καλούνται οι δήμοι να περιλάβουν μόνο τα έργα που κρίνονται απαραίτητα και ώριμα, με προτεραιότητα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και εφόσον υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα για την υλοποίηση τους. Στους προϋπολογισμούς τους οι δήμοι θα πρέπει μα καταγράφουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει πχ πληρωμές κ.λπ.

Με γνώμονα τη βιωσιμότητα

Σε σχέση με τα θέματα προσωπικού, στους προϋπολογισμούς θα πρέπει να αναφέρεται το ύψος της μισθολογικής δαπάνης ως ποσοστό των συνολικών δαπανών του δήμου. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, η πολιτική της απασχόλησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και στην επίτευξη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, απαγορεύεται η εργοδότηση στους δήμους συνταξιούχων προσώπων, με εξαίρεση αυτών που κατέχουν πολιτειακό αξιώμα και όσοι είναι με σύμβαση υπηρεσιών στη βάση των δημόσιων συμβάσεων. Καλούνται, τέλος, οι δήμοι να τηρήσουν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και να υποβάλουν εμπρόθεσμα τους προϋπολογισμούς τους στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, έτσι ώστε να έχουν το χρόνο να τους εξετάσουν πριν από τέλος του χρόνου και να αποφευχθεί η χρήση των δωδεκατημορίων.