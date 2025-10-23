Την ανάγκη για ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική, με βάση τη ζήτηση και τις δυνατότητες εξαγωγών που διαμορφώνουν οι νέες διασυνδέσεις, υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 7ο Renewable & Storage Forum.

Ο κ. Μανουσάκης επισήμανε ότι ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Διαχειριστή γίνεται με γνώμονα τη διεύρυνση του ηλεκτρικού χώρου και τη μελλοντική ζήτηση, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και μέσω διεθνών διασυνδέσεων. Παράλληλα, τόνισε πως το βασικό ζητούμενο παραμένει η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

Υπερβάλλουσα ζήτηση για σύνδεση ΑΠΕ – 33 GW σε όρους σύνδεσης

Αναφερόμενος στα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ανέφερε ότι τα έργα που διαθέτουν όρους σύνδεσης φτάνουν τα 33 GW, ενώ οι συνολικές αιτήσεις ανέρχονται σε 50 GW. «Απαιτείται ρεαλιστική προσέγγιση για τα επόμενα βήματα της πράσινης διείσδυσης», σημείωσε.

Ο ΑΔΜΗΕ, όπως είπε, έχει καταθέσει προτάσεις για ευέλικτους όρους σύνδεσης, ενώ οι επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα συμβάλουν στη σταθερότητα του συστήματος και στη μείωση περικοπών παραγωγής.

Ρυθμιστικές προσαρμογές και σταθερότητα συστήματος

Για τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, ανέφερε ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων για επιπλέον τεχνικά μέτρα που θα ενισχύσουν την ευστάθεια του δικτύου. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη για επιτάχυνση των ρυθμιστικών και νομοθετικών αλλαγών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων συναντά αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση, διάλογο και κοινωνική συναίνεση. «Η πράσινη μετάβαση προϋποθέτει δίκτυα», είπε χαρακτηριστικά.

Great Sea Interconnector – Θετικά βήματα, αλλά εκκρεμότητες

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (Great Sea Interconnector), ο κ. Μανουσάκης τόνισε την προσήλωση της Ελλάδας στη συνέχιση του έργου, αναφέροντας δύο θετικές εξελίξεις:

Δέσμευση της κυπριακής πλευράς για προώθηση της σύμβασης παραχώρησης στη θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, γεγονός που θα εξασφαλίσει την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και θα ανοίξει τον δρόμο για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό σχήμα .

για προώθηση της σύμβασης παραχώρησης στη θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, γεγονός που θα και θα . Θετική στάση της ΡΑΕΚ για έγκριση του προβλεπόμενου εσόδου, μειώνοντας το ρυθμιστικό ρίσκο του έργου.

Παραμένει, ωστόσο, σε εκκρεμότητα η απόφαση για τις ταρίφες, ώστε να αποδεσμευθούν τα πρώτα 25 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπεται στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας–Κύπρου.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ εκτίμησε ότι η ενισχυμένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις θα έχει θετικό και εποικοδομητικό ρόλο, καθώς η Ε.Ε. έχει δεσμεύσει το μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίων στην ιστορία της για διασυνοριακό ενεργειακό έργο.