Τη βούληση της Ελλάδας να συνεχιστεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ εξέφρασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 7ο Renewable & Storage Forum.

Ο κ. Μανουσάκης εστίασε στα θετικά βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα αναφέροντας ως πρώτο βήμα την υπόσχεση της κυπριακής πλευράς για την προώθηση της σύμβασης παραχώρησης στη θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο, η οποία, όπως είπε, εφόσον εγκριθεί από τις Ρυθμιστικές Αρχές αφενός θα εξασφαλίσει την αποζημίωση του ΑΔΜΗΕ για τις λειτουργικές δαπάνες του έργου και αφετέρου θα ανοίξει τον δρόμο για τη μετοχική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως δεύτερο θετικό βήμα χαρακτήρισε επίσης την υπόσχεση της ΡΑΕΚ να εγκρίνει το προβλεπόμενο έσοδο, γεγονός που θα μειώσει το ρυθμιστικό ρίσκο στο οποίο είναι εκτεθειμένος ο Διαχειριστής. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η απόφαση για τις ταρίφες, ώστε να εισρεύσουν τα πρώτα 25 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπεται στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαρκώς αυξανόμενη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ζήτημα και η βούληση της να εμπλακεί ενεργά στις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις «θα παίξει θετικό και εποικοδομητικό ρόλο», δεδομένου ότι η Ε.Ε. έχει δεσμεύσει το μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίων στην ιστορία της για διασυνοριακό έργο.

ΚΥΠΕ