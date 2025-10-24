Εν αναμονή των διευκρινίσεων από πλευράς Κυβέρνησης για την τελευταία πρόταση που κατέθεσε σε σχέση με την ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είχε αφεθεί να νοηθεί, σήμερα οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών αναμένεται να στείλουν διευκρινίσεις για τα πέντε βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση.

Τόσο ο υπουργός Εργασίας, όσο και εκπρόσωποι εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, βρέθηκαν αυτή τη βδομάδα στις Βρυξέλλες με σκοπό να παραστούν στις εργασίες της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής (Tripartite Social Summit).

Ως εκ τούτου, με την επιστροφή των εμπλεκομένων (ορισμένοι επέστρεψαν χθες, ενώ άλλοι έρχονται πίσω σήμερα) αναμένονται εξελίξεις.

Επομένως, πιθανότατα σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα θα σταλούν οι διευκρινίσεις της κυβέρνησης. Θα ακολουθήσουν συνεδρίες των συλλογικών οργάνων εργοδοτών και συντεχνιών και εφόσον κριθεί ότι υπάρχει γόνιμο έδαφος για συνέχιση του διαλόγου, οι δυο υπουργοί θα συνεχίσουν την διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συντεχνίες θα καλέσουν εκ νέου πανσυνδικαλιστική για να προχωρήσουν πιθανότατα με απεργιακά μέτρα – απόφαση που αναμενόταν να λάβουν στην τελευταία σύσκεψη η οποία διακόπηκε – ενώ τις αποφάσεις τους θα λάβουν και οι εργοδότες.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι στα δυο στρατόπεδα των κοινωνικών εταίρων δεν επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία για εξεύρεση κοινής συνισταμένης με τη νέα κυβερνητική πρόταση. Τόσο οι εργοδότες, όσο και οι συντεχνίες φέρονται να διαφωνούν με βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης, γεγονός που καθιστά την επίτευξη συμφωνίας ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η εργοδοτική πλευρά αναμένεται να στείλει σήμερα στους δύο υπουργούς επιστολή, στην οποία θα ξεκαθαρίζονται για ακόμη μια φορά οι θέσεις της, με βασικότερο σημείο ότι δεν συζητούν καν τη θέση που προνοεί ΑΤΑ για όλους. Μετά από επαφές τις προηγούμενες μέρες, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ ετοίμασαν κοινή επιστολή προς τους δυο υπουργούς, η οποία αναμενόταν να σταλεί σήμερα, προλαβαίνοντας τις όποιες διευκρινίσεις από κυβερνητικής πλευράς. Πέραν αυτού, οι εργοδότες δεν φαίνεται να αποδέχονται τη σύνδεση της ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό.

Από την άλλη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρουσιάζονται καχύποπτες για τις προτάσεις της κυβέρνησης, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν ασάφειες και αντιφάσεις, παρά το γεγονός ότι έχει φύγει το κλιμακωτό, ενώ διατηρείται το ΑΤΑ για όλους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει αισιοδοξία για εξεύρεση λύσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικές θέσεις στην τελευταία πρόταση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών προνοούν: (1) Σταδιακή αύξηση στην παραχώρηση ΑΤΑ μέχρι να φτάσει στο 100%, με χρονικό ορίζοντα το 2028. (2) Οροφή 4% όσον αφορά στον πληθωρισμό για παραχώρηση ΑΤΑ, ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα και να αποφεύγεται η έξαρση πληθωριστικών πιέσεων. (3) Διατήρηση των προνοιών που αφορούν στην παραχώρηση ΑΤΑ μια φορά το χρόνο, παραχώρηση ΑΤΑ εφόσον η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο είναι θετική και τέλος στην περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού θα ορίζεται ως μηδενικός και θα συμψηφίζεται με τυχόν θετικό ρυθμό του επόμενου χρόνου. (4) Ενσωμάτωση ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, με αναθεώρηση κάθε 2 χρόνια και (5) παραχώρηση κινήτρων στους εργοδότες για υιοθέτηση της ΑΤΑ.