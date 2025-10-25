Μπορεί η χθεσινή μέρα να θεωρείτο σημαντική σε σχέση με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επίλυση του θέματος της ΑΤΑ, ωστόσο τελικά παρήλθε χωρίς καμιά εξέλιξη. Οι κοινωνικοί εταίροι ανέμεναν από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών τις διευκρινίσεις που είχαν ζητήσει σε σχέση με την πρόταση που είχε διαβιβαστεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ωστόσο μέχρι αργά χθες δεν είχαν λάβει οτιδήποτε. Την ίδια ώρα πάντως, σε χθεσινές του δηλώσεις, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, εξέφρασε την αισιοδοξία του για συμφωνία στο θέμα της ΑΤΑ τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικότερα, χθες Παρασκευή οι κοινωνικοί εταίροι ανέμεναν τις διευκρινίσεις των δυο υπουργείων, επί των παρατηρήσεων που είχαν σημειώσει, όσον αφορά στην κυβερνητική πρόταση η οποία είχε διαβιβαστεί σε αυτούς την περασμένη Δευτέρα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε χθες και επομένως οι όποιες εξελίξεις αναμένονται από Δευτέρας. Πάντως, η χθεσινή σιγή ιχθύος της Κυβέρνησης δεν πέρασε απαρατήρητη από μερίδα των εταίρων, οι οποίοι έκαναν λόγο για περιφρόνηση της όλης διαδικασίας από πλευράς κυβέρνησης. Ωστόσο, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εργασίας επέστρεψε το βράδυ της Πέμπτης από τις Βρυξέλλες, όπου και είχε παρευρεθεί στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής (Tripartite Social Summit) και ενδεχομένως η αποστολή των διευκρινίσεων να αποτελούσε διαδικαστικό θέμα, το οποίο θα επιλυθεί τη Δευτέρα.

Ο ίδιος ο Γιάννης Παναγιώτου, παρουσιάστηκε πάντως χθες αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για την ΑΤΑ τις αμέσως επόμενες μέρες. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η συνομολόγηση μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ είναι εφικτή και μπορεί να επιτευχθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών. Σημείωσε πως στόχος είναι να επανέλθει η ομαλότητα και η σταθερότητα, μετά τις μεταβατικές συμφωνίες των προηγούμενων ετών. Υπογράμμισε ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, είναι προτιμότερο – στο αμέσως επόμενο διάστημα – όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους.

Από την πλευρά του, μιλώντας επίσης στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν ήδη μεταφερθεί τηλεφωνικά στους δύο υπουργούς. Όπως είπε, οι συντεχνίες αναμένουν την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης από την κυβέρνηση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι είναι εφικτή μια συμφωνία, εφόσον υπάρξει βούληση από όλες τις πλευρές. Πρόσθεσε ότι, προς το παρόν, δεν έχει καθοριστεί κάποια συνάντηση, ωστόσο οι συντεχνίες δεν κλείνουν την πόρτα του διαλόγου. «Τα μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο στόχος παραμένει η επίτευξη μιας ισορροπημένης και δίκαιης λύσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικές θέσεις στην τελευταία πρόταση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών προνοούν: (1) Σταδιακή αύξηση στην παραχώρηση ΑΤΑ μέχρι να φτάσει στο 100%, με χρονικό ορίζοντα το 2028. (2) Οροφή 4% όσον αφορά στον πληθωρισμό για παραχώρηση ΑΤΑ, ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα και να αποφεύγεται η έξαρση πληθωριστικών πιέσεων. (3) Διατήρηση των προνοιών που αφορούν στην παραχώρηση ΑΤΑ μια φορά το χρόνο, παραχώρηση ΑΤΑ εφόσον η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο είναι θετική και τέλος στην περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού θα ορίζεται ως μηδενικός και θα συμψηφίζεται με τυχόν θετικό ρυθμό του επόμενου χρόνου. (4) Ενσωμάτωση ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, με αναθεώρηση κάθε 2 χρόνια και (5) παραχώρηση κινήτρων στους εργοδότες για υιοθέτηση της ΑΤΑ.

Οι ανησυχίες των εργοδοτών

Σημειώνεται ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις KEBE και OEB απέστειλαν κοινό υπόμνημα προς τους δύο υπουργούς καταγράφοντας εκ νέου τις θέσεις τους για το θέμα της ΑΤΑ και υπερτονίζοντας για ακόμη μια φορά ότι δεν συζητούν την παράμετρο που προνοεί ΑΤΑ για όλους. Μεταξύ των σημείων που θίγει η εργοδοτική πλευρά προς την κυβέρνηση στο υπόμνημα που απέστειλε είναι: Η παραχώρηση κινήτρων θα πρέπει να καλύπτει εργοδότες που καταβάλλουν σήμερα ΑΤΑ καθώς επίσης και όσους επιλέξουν να καταβάλλουν ΑΤΑ στο μέλλον. Το όριο του ποσοστού τους πληθωρισμού για απόδοση της ΑΤΑ, θα πρέπει να καθοριστεί με ανώτατο όριο το 3%. Να επανεξεταστεί το καλάθι του νοικοκυριού που λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό του Ειδικού ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή που χρησιμοποιείται για την ΑΤΑ. Η ΑΤΑ να παραχωρείται κλιμακωτά.