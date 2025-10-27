Αύξηση κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο 2025 τόσο οι καταθέσεις όσο και τα δάνεια στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τα οποία δημοσιεύθηκαν στη μηνιαία έκδοση «Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές».

Καταθέσεις: Ισχυρή άνοδος €670,2 εκατ.

Οι συνολικές καταθέσεις παρουσίασαν καθαρή αύξηση €670,2 εκατ., έναντι μόλις €44,3 εκατ. τον Αύγουστο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε 6,3%, από 6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το σύνολο των καταθέσεων έφτασε τα €57,2 δισ.

Οι καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €456,6 εκατ. Πιο συγκεκριμένα:

Οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ενίσχυσαν τις καταθέσεις τους κατά €397,2 εκατ.

ενίσχυσαν τις καταθέσεις τους κατά Τα νοικοκυριά εμφάνισαν μικρή μείωση €32,5 εκατ.

εμφάνισαν μικρή Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς κατέγραψαν αύξηση €91,9 εκατ.

Δάνεια: Ετήσια αύξηση 7,9%

Τα συνολικά δάνεια αυξήθηκαν κατά €269 εκατ., αντιστρέφοντας τη μείωση €60,8 εκατ. του Αυγούστου. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων ανήλθε σε 7,9%, από 7,2% τον Αύγουστο. Το υπόλοιπο των δανείων διαμορφώθηκε στα €26,6 δισ.

Για τους κατοίκους Κύπρου, τα δάνεια αυξήθηκαν κατά €101,7 εκατ., με την ανάλυση να δείχνει: