Νέα άνοδο στις τιμές των διαμερισμάτων αλλά ηπιότερη από προηγούμενες καταγράφει η Κεντρική Τράπεζα, με τη γενική εικόνα να παρουσιάζει αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όπως καταγράφεται στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών.

Η ανάλυση των στοιχείων από την Κεντρική δείχνει ότι ο γενικός ΔΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 1,5% σε σύγκριση με αύξηση 1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Αυτό προήλθε από επιταχυνόμενη τριμηνιαία αύξηση ύψους 3,1% στις τιμές των διαμερισμάτων, η οποία μετριάστηκε από τριμηνιαία μείωση της τάξης του -0,1% στις τιμές οικιών.

Ανά τύπο κατοικίας και σε ετήσια βάση καταγράφηκε επιβράδυνση σε όλες τις επαρχίες στις τιμές οικιών εκτός από τη Λευκωσία όπου καταγράφηκε μείωση. Ο δείκτης τιμών οικιών στην Λευκωσία καταγράφει ετήσια μείωση (-1,6%) για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου κατέγραψαν επιβραδυνόμενη αύξηση 6%, 4,2%, 9,8% και 5,7% αντίστοιχα.

Επίσης, σε ετήσια βάση οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιβραδυνόμενη αύξηση στις επαρχίες Λευκωσίας, Πάφου και Αμμοχώστου (2,6%, 8% και 4,5%, αντίστοιχα), ενώ στη Λεμεσό και στη Λάρνακα οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση 4,8%, και 8,2% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους γενικούς δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε επιτάχυνση στο ρυθμό αύξησης του σχετικού δείκτη μόνο στην Λεμεσό (6,8%), ενώ καταγράφηκε επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης του δείκτη τιμών κατοικιών σε Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο (0,1%, 5,8%, 9,4% και 4,9%, αντίστοιχα).

Στην έκθεση η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει, όσον αφορά την προσφορά κατοικιών, ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθηκε άδεια οικοδομής, και ο οποίος αποτελεί πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 12,1% την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 (από 3.854 μονάδες την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 σε 4.321 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2025).

Ως εκ τούτου, αναμένεται να υπάρξει σταδιακή αύξηση στην προσφορά οικιστικών μονάδων στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιουνίου 2025), ο δείκτης διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες συνέχισε να βρίσκεται σε θετικό επίπεδο για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (4%). Αυτό συμβαδίζει με την προαναφερθείσα σταδιακή αύξηση της προσφοράς.

Σχετικά με το δείκτη τιμών κατασκευαστικών υλικών της Στατιστικής Υπηρεσίας κατέγραψε οριακή ετήσια αύξηση 1,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παραμένοντας σε ιστορικά ψηλά επίπεδα τα τελευταία έτη ένεκα των γεωπολιτικών εξελίξεων και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.