Η ακριβότερη συναλλαγή, ύψους €58 εκατ., αφορούσε γραφεία στα Τσιφλικούδια Λεμεσού

Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο διατήρησε τη δυναμική της το καλοκαίρι του 2025, με τις 100 ακριβότερες συναλλαγές Ιουλίου και Αυγούστου να φθάνουν τα €201,4 εκατ., σύμφωνα με την ανάλυση της Ask Wire, εταιρείας τεχνολογίας που παρακολουθεί συναλλαγές, ζητούμενες τιμές και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η μελέτη παρουσιάζει τις 10 ακριβότερες πωλήσεις ανά επαρχία και καταγράφει τη Λεμεσό ως σταθερά κυρίαρχη στην αγορά υψηλής αξίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η επίδοση της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Ιούλιος: Συναλλαγές €72,8 εκατ. με συμμετοχή όλων των επαρχιών

Τον Ιούλιο, οι 10 ακριβότερες πωλήσεις παγκύπρια έφθασαν τα €31,95 εκατ., με κορυφαία συναλλαγή ένα κτίριο στη Λεμεσό (Καθολική) αξίας €9 εκατ.

Στο σύνολο των 50 μεγαλύτερων πράξεων (10 ανά επαρχία), η αξία ανήλθε σε €72,8 εκατ., με τη Λεμεσό να συγκεντρώνει το 34,4% της συνολικής αξίας. Ακολούθησαν η Λευκωσία (23,1%), η Πάφος (16,2%), η Αμμόχωστος (15,6%) και η Λάρνακα (10,6%).

Σε απόλυτα ποσά:

Λεμεσός: €25 εκατ.

€25 εκατ. Λευκωσία: €16,8 εκατ.

€16,8 εκατ. Πάφος: €11,8 εκατ.

€11,8 εκατ. Αμμόχωστος: €11,4 εκατ.

€11,4 εκατ. Λάρνακα: €7,75 εκατ.

Η πολυμορφία των πωλήσεων ξεχώρισε, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν όλες οι επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου στην κορυφαία δεκάδα.

Αύγουστος: Η Λεμεσός κυριαρχεί με πώληση €58 εκατ.

Τον Αύγουστο, οι 10 ακριβότερες πωλήσεις έφθασαν τα €83,5 εκατ., με την ακριβότερη συναλλαγή να αφορά γραφειακό συγκρότημα στα Τσιφλικούδια Λεμεσού αξίας €58 εκατ. – μια από τις μεγαλύτερες πράξεις του 2025.

Η Λεμεσός κάλυψε το 61% της συνολικής αξίας των 50 μεγαλύτερων συναλλαγών του μήνα (€128,6 εκατ.), επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίας επαρχίας για επενδύσεις υψηλής αξίας.

Η Αμμόχωστος ακολούθησε με αξία €17,3 εκατ. (13,5%), ξεπερνώντας τη Λάρνακα (€16 εκατ., 12,5%), την Πάφο (€10,6 εκατ., 8,2%) και τη Λευκωσία (€6,2 εκατ., 4,8%).

Δηλώσεις του Παύλου Λοΐζου, CEO της Ask Wire

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σημείωσε ότι ο Ιούλιος παρουσίασε μια μοναδική εικόνα ισοκατανομής της ζήτησης, καθώς στην κορυφαία δεκάδα εκπροσωπήθηκαν όλες οι επαρχίες της Κύπρου.

Όπως εξήγησε, η Αμμόχωστος κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, ξεπερνώντας τη Λάρνακα και πλησιάζοντας την Πάφο σε αξία πωλήσεων. «Η επαρχία Αμμοχώστου προσέλκυσε το καλοκαίρι όχι μόνο τουρίστες, αλλά και αγοραστές ή επενδυτές σε ακίνητα υψηλής αξίας», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα ευρήματα του Αυγούστου, ο Λοΐζου τόνισε ότι η συναλλαγή των €58 εκατ. στη Λεμεσό «υπογράφει την κυριαρχία της πόλης στην αγορά ακινήτων υψηλής αξίας και αποτυπώνει τη δυναμική της στην κυπριακή οικονομία».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι τρεις από τις κορυφαίες πωλήσεις αφορούσαν οικόπεδα σε κεντρικά σημεία της Λάρνακας (Σκάλα) και της Λεμεσού (Καθολική), γεγονός που ενδέχεται να συνδεθεί με μελλοντική οικιστική ανάπτυξη στα αστικά κέντρα.

Τα στοιχεία της Ask Wire δείχνουν ότι, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις ανά επαρχία, η κυπριακή αγορά ακινήτων υψηλής αξίας παραμένει ενεργή και ανθεκτική, με τη Λεμεσό να ηγείται, την Αμμόχωστο να ενισχύει τη θέση της και τις υπόλοιπες επαρχίες να διατηρούν σταθερό ενδιαφέρον.