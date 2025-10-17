Η αγορά κατοικίας στην Κύπρο συνέχισε την ανοδική της πορεία το β’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών ανήλθε στο 101,1 μονάδες (βάση 2010Q1=100), σημειώνοντας άνοδο 1,5% σε τριμηνιαία και 4,7% σε ετήσια βάση.

Την ανοδική τάση οδηγούν τα διαμερίσματα, όπου ο δείκτης αυξήθηκε στα 118,2, καταγράφοντας άνοδο 3,1% στο τρίμηνο και 5,3% ετησίως. Οι οικίες σημείωσαν οριακή πτώση 0,1% σε τριμηνιαία βάση, παραμένοντας ωστόσο 3,4% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Η ζήτηση παραμένει έντονη, με τα πωλητήρια έγγραφα να αυξάνονται 16,1% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε 4.592. Οι Κύπριοι αγοραστές σημείωσαν αύξηση 15,1% (2.875 πράξεις), ενώ οι ξένοι αγοραστές κατέγραψαν άνοδο 17,8% (1.717 πράξεις). Πρωταθλήτρια σε όγκο συναλλαγών παραμένει η Λεμεσός (1.430), ακολουθούμενη από Λευκωσία (1.078), Λάρνακα (1.038), Πάφο (824) και Αμμόχωστο (222). Στην Πάφο, οι ξένοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον.

Αναφορικά με τις επαρχιακές τιμές, η Λεμεσός κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση (+6,8%), ενώ σε Λευκωσία (+0,1%), Λάρνακα (+5,8%), Πάφο (+9,4%) και Αμμόχωστο (+4,9%) διαπιστώνεται επιβράδυνση. Στις οικίες, η Λευκωσία σημείωσε αρνητικό ρυθμό (-1,6%) για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αντίθετα με τη Λεμεσό (+6,0%), τη Λάρνακα (+4,2%), την Πάφο (+9,8%) και την Αμμόχωστο (+5,7%). Στα διαμερίσματα, επιτάχυνση των τιμών καταγράφηκε σε Λεμεσό (+4,8%) και Λάρνακα (+8,2%), ενώ επιβράδυνση σημειώθηκε σε Λευκωσία (+2,6%), Πάφο (+8,0%) και Αμμόχωστο (+4,5%).

Το ευνοϊκότερο χρηματοδοτικό περιβάλλον στηρίζει περαιτέρω τη ζήτηση, με τον νέο δανεισμό να αυξάνεται 22,2% ετησίως στα €353,5 εκατ. και το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων να μειώνεται στο 3,85% από 4,58% ένα χρόνο πριν. Αν και τα κριτήρια χορήγησης παραμένουν αυστηρά, το ενδιαφέρον για νέα στεγαστικά δάνεια ενισχύεται.

Στην πλευρά της προσφοράς, οι άδειες οικιστικών μονάδων την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025 αυξήθηκαν 12,1%, φτάνοντας τις 4.321 μονάδες, προμηνύοντας σταδιακή ενίσχυση του αποθέματος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το κόστος κατασκευής παραμένει υψηλό, με τον δείκτη τιμών υλικών στο +1,4% ετησίως. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τις τιμές το επόμενο τρίμηνο αποκλιμακώνονται, στοιχείο που υποδηλώνει πιθανή επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου.

Συνολικά, η κυπριακή αγορά κατοικίας παρουσιάζει ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση μεταξύ διαμερισμάτων και οικιών, με ισχυρή συμβολή ξένης ζήτησης σε επιλεγμένες περιοχές. Η πτώση των επιτοκίων και η αύξηση της προσφοράς δημιουργούν προϋποθέσεις για πιο ισορροπημένη πορεία τιμών στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.