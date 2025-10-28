Το ζήτημα που έθεσε η Ένωση Δήμων σχετικά με τη χρηματοδότηση των νέων Τοπικών Αρχών «θεωρείται λήξαν», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Η τοποθέτηση του Προέδρου έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων και αιτημάτων της Ένωσης Δήμων, η οποία είχε απευθύνει επίσημη έκκληση προς τον ίδιο να τοποθετηθεί γραπτώς για τη μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων των Δήμων έως τις 10 Νοεμβρίου. Η ΕΔΚ είχε προειδοποιήσει ότι, εάν δεν υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις, οι Δήμοι θα προχωρήσουν σε αποφασιστικά μέτρα, περιλαμβανομένης ακόμη και της αναστολής εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, κατά τη σύσκεψη Δημάρχων και Δημοτικών Γραμματέων στις 27 Οκτωβρίου, διαμορφώθηκε κοινή και αδιαπραγμάτευτη θέση για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των νέων Δήμων μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ΕΔΚ ζητούσε από τον Πρόεδρο να ξεκαθαρίσει τη θέση της Κυβέρνησης πριν από τη Γενική Συνέλευση της 10ης Νοεμβρίου, καθώς –όπως ανέφερε– οι γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Οικονομικών υποδήλωναν ότι ορισμένες χορηγίες θα παραχωρηθούν εφάπαξ μόνο για το 2026, χωρίς πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια.