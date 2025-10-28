Η Ένωση Δήμων Κύπρου απηύθυνε έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί επίσημα και γραπτώς για τη μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων των Δήμων έως τις 10 Νοεμβρίου, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν δοθούν δεσμεύσεις, θα προχωρήσει σε αποφασιστικά μέτρα, περιλαμβανομένης της αναστολής εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΚ, ύστερα από ευρεία σύσκεψη Δημάρχων και Δημοτικών Γραμματέων στις 27 Οκτωβρίου, οι Δήμοι διαμόρφωσαν κοινή και αδιαπραγμάτευτη θέση για τη διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας.

Η Ένωση ζητά από τον Πρόεδρο να ξεκαθαρίσει τη θέση της Κυβέρνησης πριν από τη Γενική Συνέλευση της 10ης Νοεμβρίου, καθώς οι γραπτές απαντήσεις, κυρίως του Υπουργού Οικονομικών, αφήνουν να εννοηθεί ότι ορισμένες χορηγίες θα δοθούν εφάπαξ μόνο για το 2026.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΕΔΚ είναι:

Μόνιμη χρηματοδότηση των απολεσθέντων εσόδων , με ρύθμιση που να καλύπτει το 60% αυτών (φέτος 12 εκατ. ευρώ).

, με ρύθμιση που να καλύπτει αυτών (φέτος 12 εκατ. ευρώ). Πλήρης κάλυψη της συντήρησης του οδικού δικτύου , με μόνιμη πρόβλεψη για το ποσό των 15 εκατ. ευρώ .

, με μόνιμη πρόβλεψη για το . Μόνιμη διασφάλιση κονδυλίων για τα αναπτυξιακά έργα των συνενωμένων Δήμων (φέτος 6 εκατ. ευρώ).

των συνενωμένων Δήμων (φέτος 6 εκατ. ευρώ). Καθορισμός και θεσμοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων σε περιπτώσεις παραχώρησης επιπλέον ορόφων.

Η ΕΔΚ καλεί τον Πρόεδρο να ξεκαθαρίσει αν αποδέχεται την ερμηνεία του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το όριο του 40% για τις μισθολογικές δαπάνες των Δήμων, τονίζοντας ότι η μονομερής ερμηνεία του Υπουργείου περιορίζει τη δυνατότητα προσλήψεων και αναπτυξιακών έργων.

Παράλληλα, ζητά πλήρη εφαρμογή του Νόμου και διάθεση τουλάχιστον 22% των συνολικών δαπανών αποκλειστικά για αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως είχε συμφωνηθεί για το 2025.

Οι Δήμαρχοι επαναφέρουν ομόφωνα το αίτημα για προσαρμογή της κρατικής χορηγίας στις πληθωριστικές τάσεις, εκτιμώντας ότι για το 2026 απαιτούνται επιπλέον 24 εκατ. ευρώ. Ζητούν τη θεσμοθέτηση της χορηγίας ως ποσοστού επί του κρατικού προϋπολογισμού, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τελικό ορίζοντα τον Φεβρουάριο του 2026.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων, η ΕΔΚ δηλώνει πως θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη λήψη δυναμικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των Δήμων, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη ξεκάθαρης στάσης από το κράτος δεν αφήνει άλλη επιλογή.

ΚΥΠΕ