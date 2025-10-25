Σημαντική οικονομική ανάσα για τους δήμους αποτελεί η απόφαση της Κυβέρνησης να εγκρίνει τη χορήγηση συνολικού ποσού ύψους €27 εκατομμυρίων, ύστερα από συνεννόηση του υπουργείου Οικονομικών με το υπουργείο Εσωτερικών και την Ένωση Δήμων Κύπρου.

Σύμφωνα με επιστολή του υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου προς τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, που στάλθηκε χθες, το υπουργείο Οικονομικών δεν φέρει ένσταση για την παραχώρηση: €12 εκατ. για το 2026, έναντι της απώλειας εσόδων που καταγράφουν οι Τοπικές Αρχές από την κατάργηση των τελών αδειοδότησης, και €15 εκατ. ως χορηγία συγκεκριμένου σκοπού για τη συντήρηση δρόμων πρωταρχικής σημασίας για το 2026.

Η παραχώρηση των κονδυλίων αυτών, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιούνται στις επιστολές των δύο υπουργών, θα δοθούν σε δύο φάσεις:

Η χορηγία των €15 εκατ. θα περιληφθεί στον Τροποποιητικό Προϋπολογισμό του 2025, ο οποίος θα υποβληθεί για έγκριση εντός Νοεμβρίου, ώστε να καταβληθεί πριν το τέλος του έτους.

Τα €12 εκατ. για την κάλυψη των απωλειών από τα τέλη αδειοδότησης θα παραχωρηθούν εντός του 2026, είτε από το αποθεματικό, είτε μέσω Τροποποιητικού Προϋπολογισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών, στην επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών (22 Οκτωβρίου 2025), ξεκαθαρίζει ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν συνιστά μόνιμη διευθέτηση, αλλά ισχύει αποκλειστικά για το 2026, με τον έλεγχο και την κατανομή των ποσών να γίνεται βάσει τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων ανά δήμο.

Διευκρινίσεις για το όριο του 40% στις μισθολογικές δαπάνες

Στην ίδια επιστολή, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρεται και στο ευαίσθητο ζήτημα του τρόπου υπολογισμού του ορίου του 40% για τις μισθολογικές δαπάνες των δήμων, ως ποσοστό των συνολικών τους δαπανών.

Το υπουργείο Οικονομικών επαναβεβαιώνει τη θέση ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ποσοστού, σύμφωνα με το άρθρο 92(4)(δ) του περί Δήμων Νόμου. Ωστόσο, τονίζεται πως υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης του ορίου, με έγκριση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, στο πλαίσιο μεταβατικής περιόδου που λήγει την 1η Ιανουαρίου 2028, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 30 Ιουνίου 2029.

Ο κ. Ιωάννου υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση διατάραξης των εργασιακών σχέσεων και ότι η Κυβέρνηση παραμένει ανοικτή σε διάλογο με την Ένωση Δήμων και το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προωθηθεί τροποποιητική ρύθμιση που θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα.

Γι’ αυτό το σκοπό, συνεχίζει, «το υπουργείο Εσωτερικών, όπως έμπρακτα έχει αποδείξει και στο παρελθόν, είναι έτοιμο να εμπλακεί σε έναν παραγωγικό διάλογο, τόσο μαζί σας, όσο και με το υπουργείο Οικονομικών, με απώτερο στόχο την κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου το συντομότερο δυνατό, για οριστική επίλυση του ζητήματος».

Η Ένωση Δήμων, τα τελευταία χρόνια ζητούσε τη διασφάλιση οικονομικής ισορροπίας μετά την απώλεια εσόδων από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, η προπληρωμή της χορηγίας για τη συντήρηση των δρόμων θα επιτρέψει στους δήμους να προγραμματίσουν έγκαιρα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου για το 2026.

Με τις δύο αυτές αποφάσεις, το κράτος επιχειρεί να εμπεδώσει κλίμα συνεργασίας και οικονομικής σταθερότητας ενόψει της πλήρους εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.