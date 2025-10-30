Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την επ’ αόριστον απεργία που εξήγγειλε η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, η οποία αναμένεται να αρχίσει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, η κινητοποίηση αυτή, που επηρεάζει τη λειτουργία των λιμανιών, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Το Επιμελητήριο προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, την εμπορική δραστηριότητα και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Επιπλέον επιβαρύνσεις από το νέο τελωνειακό σύστημα

Το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή του νέου τελωνειακού συστήματος, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών.

«Η απεργία πλήττει την αξιοπιστία της Κύπρου»

Το Επιμελητήριο αναγνωρίζει ότι ορισμένα αιτήματα των οδηγών ενδέχεται να είναι βάσιμα, ωστόσο τονίζει ότι η επιλογή της απεργίας ως μέσο πίεσης, ειδικά σε κρίσιμες υποδομές όπως τα λιμάνια, πλήττει την αξιοπιστία της Κύπρου ως εμπορικού και ναυτιλιακού κόμβου και υπονομεύει τη θέση των ίδιων των μεταφορέων.

Όπως αναφέρει, τέτοιες ενέργειες προκαλούν ταλαιπωρία σε επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ ακυρώνουν στην πράξη τη νομιμότητα των διεκδικήσεων.

Η πρόοδος μετά την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών

Το ΚΕΒΕ υπενθυμίζει ότι η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από την επιχειρηματική κοινότητα. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο από ενέργειες που διαταράσσουν τη λειτουργία των λιμανιών και επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία.

Έκκληση για διάλογο

Το Επιμελητήριο καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν σε ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας.