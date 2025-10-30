Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA), Bruna Szego, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο στις 30 Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και των εθνικών αρμόδιων αρχών.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί η κ. Szego σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κοινότητας κατά του ξεπλύματος χρήματος, μέσα από την ενδυνάμωση του συντονισμού μεταξύ AMLA και εθνικών εποπτικών φορέων.

Συναντήσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), η Πρόεδρος της AMLA είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κλεάνθη Ιωαννίδη, μόνιμο κοινό εκπρόσωπο της Κύπρου στο Γενικό Συμβούλιο της Αρχής.

Συναντήθηκε επίσης με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο της ΚΤΚ Γιώργο Καρατζιά και την Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Εξυγίανσης Πάνη Καραμάνου, με τους οποίους συζήτησε ζητήματα εναρμόνισης εποπτείας και θεσμικής συνεργασίας.

Συζητήσεις με εθνικές αρχές και εποπτευόμενους φορείς

Η κα Szego προήδρευσε δύο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης:

Η πρώτη συγκέντρωσε εκπροσώπους όλων των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών του χρηματοοικονομικού και μη χρηματοοικονομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών .

του χρηματοοικονομικού και μη χρηματοοικονομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της . Η δεύτερη περιλάμβανε εκπροσώπους των συνδέσμων υπόχρεων οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Στις συζητήσεις εξετάστηκαν οι ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν από τη νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της AMLA.

«Η συνεργασία είναι κρίσιμη για την επιτυχία»

Σε δήλωσή της, η κα Szego τόνισε τη σημασία των άμεσων επαφών με τις εθνικές αρχές και τους συνδέσμους των υπόχρεων οντοτήτων:

«Η συνεργασία και ο συντονισμός είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου ως κοινότητα να πετύχουμε στην αποστολή μας».

Ο κ. Ιωαννίδης, εκπροσωπώντας την Κύπρο στο Γενικό Συμβούλιο της AMLA, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση όλων των αρμόδιων αρχών και της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών για τη στήριξη των στόχων της Αρχής και την ενίσχυση της εποπτείας.

Η AMLA και ο νέος ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός

Η AMLA ιδρύθηκε τον Μάιο του 2024 μετά την έγκριση του νομοθετικού πακέτου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η Ιουλίου 2025, με έδρα τη Φρανκφούρτη, και αναμένεται να λειτουργεί πλήρως από 1η Ιανουαρίου 2028.

Η Αρχή θα εποπτεύει άμεσα 40 χρηματοοικονομικές υπόχρεες οντότητες που θα επιλεγούν ως το 2027, βάσει κριτηρίων διασυνοριακής δραστηριότητας και επιπέδου κινδύνου. Παράλληλα, θα ασκεί έμμεση εποπτεία στις υπόλοιπες οντότητες και θα ενισχύει τη συνεργασία με τις εθνικές μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών.