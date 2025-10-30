Με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισότιμου και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος, το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει έξι βασικούς πυλώνες δράσης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας και στην υποστήριξη των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι έξι δράσεις του Μνημονίου

Ψηφιακή πλατφόρμα one-stop shop, που θα παρέχει ενημέρωση, πρόσβαση σε νομοθεσίες και έντυπο υλικό για θέματα ισότητας των φύλων. Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης για επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να μετρούν τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές υποχρεώσεις ισότητας. Ακαδημία Ισότητας, με δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα για άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές. Εκστρατεία για τα ΜΜΕ και τις διαφημιστικές εταιρείες σχετικά με την προβολή των φύλων στη δημοσιογραφία και τη διαφήμιση. Πρόγραμμα mentoring για γυναίκες επιχειρηματίες, που περιλαμβάνει τη δράση «Γίνομαι Επιχειρηματίας για Μία Μέρα», προσφέροντας βιωματική εμπειρία διοίκησης επιχείρησης. Καθιέρωση του Female Role Model Day στα σχολεία, όπου γυναίκες με διακρίσεις σε επιχειρήσεις, επιστήμες ή τέχνες θα μοιράζονται τις εμπειρίες τους με μαθητές και μαθήτριες.

«Στρατηγική συνέργεια για πραγματική ισότητα»

Στον χαιρετισμό της, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, ανέφερε ότι το Μνημόνιο εντάσσεται στην ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική για ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και στη δημιουργία κινήτρων και προτύπων για τη νέα γενιά.

Παρουσίαση λευκώματος με ηγετικές μορφές γυναικών

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε και το λεύκωμα “Leading the way: Cypriot women who inspire”, που εκδόθηκε από την ΟΕΒ σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου και υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, με αφορμή τη 65η επέτειο ίδρυσης της ΟΕΒ.

Η κ. Χριστοδούλου σημείωσε ότι το λεύκωμα προβάλλει τη συμβολή των Κυπρίων γυναικών στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές και μήνυμα ενδυνάμωσης για την ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς.

«Μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις»

Κλείνοντας την ομιλία της, η Επίτροπος τόνισε ότι τόσο το Μνημόνιο όσο και το λεύκωμα αποτελούν παραδείγματα θεσμικής συνεργασίας για κοινό σκοπό: