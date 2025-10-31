Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου πιθανόν να τεθούν στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών τα έξι νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση, τα οποία κατατέθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στις 17 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ετοιμασία – κατάθεση των τροπολογιών των κομμάτων αλλά και η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών. Συνεπώς, οι βουλευτές θα έχουν στη διάθεση τους μόλις τρεις εβδομάδες για να ολοκληρώσουν τη συζήτηση του φορολογικού πακέτου, κάτι το οποίο σύμφωνα με κάποια κόμματα είναι αδύνατο να γίνει, παρόλο που η κυβέρνηση επιθυμεί να εφαρμόσει τη μεταρρύθμιση από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Με την τροποποίηση του νόμου περί Φορολογίας Εισοδήματος, αυξάνεται το αφορολόγητο στις €20.400, παραχωρούνται επιπρόσθετες φορο-εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, την ύπαρξη στεγαστικού δανείου, κλπ. Επίσης, προβλέπεται αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15%.

Το νομοσχέδιο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως προβλέπει τον εξ’ ορθολογισμό των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, η πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής, καθώς και η ενίσχυση των εξουσιών του Τμήματος Φορολογίας για είσπραξη οφειλόμενων φόρων.

Επίσης:

-Αυξάνεται το όριο από €70.000 σε €120.000 του μεικτού εισοδήματος για υποχρεωτική υποβολή εξελεγμένων λογαριασμών από φυσικό πρόσωπο,

– Μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων μέχρι 31 Ιανουαρίου.

-Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της φορολογικής δήλωσης από όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας ηλικίας 25 ετών και άνω, ανεξαρτήτως αν έχουν φορολογητέο εισόδημα, για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων,

– Εισάγεται η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από συνεταιρισμούς.

– Επεκτείνεται η προθεσμία υποβολής έντασης στον Έφορο Φορολογίας στις 60 μέρες,

– Παρέχεται η δυνατότητα στον Έφορο Φορολογίας να ζητά την υποβολή κατάστασης ενεργητικού και παθητικού που να καλύπτει περίοδο οχτώ και την υποχρεωτική τήρηση στοιχείων .

– Ενδυναμώνονται οι εξουσίες του Τμήματος Φορολογίας για απαίτηση παροχής φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως τραπεζικού ή επαγγελματικού απορρήτου,

Με την τροποποίηση του νόμου περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα:

-Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος στα κέρδη που κτώνται μετά την 1/1/2026,

-Μειώνεται ο συντελεστής επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% στο 5%, για κέρδη που θα δημιουργηθούν μετά την 1/1/2026,

-Καταργείται η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια.

– Επιβάλλεται 5% φόρος παρακράτησης επί των μερισμάτων στα εισοδήματα που καταβάλλονται προς εταιρεία που είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία με χαμηλό φορολογικός συντελεστή.

-Εισάγεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των μη κατοίκων (Non- Domicile) μετά την συμπλήρωση 17 ετών στην Κύπρο για περίοδο 5 πλέον 5 έτη με την καταβολή εφάπαξ ποσού €250.000 για την πενταετία.